レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本プロテイン市場 2033年に6億3540万米ドルへ到達予測 高品質タンパク・機能性栄養ソリューションが進化しスポーツ＆ウェルネス需要が市場拡大をけん引
日本プロテイン市場は、2024年に5億2,560万米ドルと評価され、2033年には6億3,540万米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は2.13％と見込まれ、健康志向の高まりや食品・飲料業界でのタンパク質需要の拡大が、市場成長の主要な推進力となっています。
タンパク質は全ての生物に存在する重要な高分子であり、アミノ酸が特定の配列で結合することで構造タンパク質や酵素など、多様な生物学的機能を果たします。コラーゲンやアクチンといった構造タンパク質は細胞や組織に安定性を与え、酵素は消化やエネルギー代謝などの生化学反応を触媒します。さらに、タンパク質は細胞シグナル伝達、細胞接着、筋収縮など、多岐にわたる生理機能にも関与しています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-protein-market
市場を牽引する要因：健康意識とフィットネス需要の高まり
日本人の健康およびフィットネス意識の高まりが、日本プロテイン市場の成長を後押ししています。特に高齢層では、生活の質を維持するためにタンパク質摂取量の増加が促進されています。日本の食事摂取基準（2020年版）によると、65歳以上の男性は1日60g、女性は50gのタンパク質摂取が推奨されています。また、50～60歳代の層では健康志向がより強くなり、積極的なライフスタイルがタンパク質摂取量の増加に寄与しています。さらに、個人の身体活動レベルや食生活、環境・社会要因もタンパク質消費に影響を与え、健康食品へのアクセス改善が市場の成長を支えています。
市場制約：高生産コストと供給の制限
一方で、高品質プロテイン製品は生産コストが高く、消費者にとって入手が難しい場合があります。日本国内の生産能力は限られており、増大する需要を満たすためには輸入への依存が不可欠です。この依存は、価格変動や物流課題、品質管理上の懸念を引き起こし、市場の安定性や競争力に影響を与える可能性があります。
市場機会：植物性タンパク質の需要拡大
近年、日本では植物性タンパク質への関心が高まり、健康的な食生活を志向する消費者の間で肉や魚の代替品が注目されています。2022年には日本が世界から13億米ドル相当（189.5千トン）の植物性タンパク質を輸入し、パッケージ食品市場では植物由来製品の売上が9億4,820万米ドルに達しました。また、政府の支援により、ウマミユナイテッドやインテグリカルチャーといった新興企業が植物性卵や細胞農業プラットフォームを展開しており、これらの取り組みが市場成長を促進しています。
主要企業のリスト：
● Archer Daniels Midland Company
● Arla Foods AMBA
● Bunge Limited
● Fuji Oil Holdings Inc.
● Darling Ingredients Inc.
● International Flavors & Fragrances Inc.
● Lacto Japan Co., Ltd.
● Morinaga Milk Industry Co., Ltd.
● Nagata Group Holdings, ltd.
● Nitta Gelatin, Inc.
市場セグメントの洞察：食品・飲料分野の優位性
エンドユーザー別に見ると、食品および飲料分野が市場を牽引しています。日本の食文化は伝統的に植物性食品と動物性食品が組み合わさっていますが、近年は消費者の間でタンパク質摂取の重要性に対する意識が高まり、食品・飲料を通じた摂取量の増加が顕著です。健康志向や食生活の嗜好の変化が、日本プロテイン市場全体の成長に寄与しています。
