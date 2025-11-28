世界の化学療法誘発性末梢神経障害市場は力強い成長が見込まれ、2030年まで5.16%のCAGRで拡大すると予測されています。
世界の化学療法誘発性末梢神経障害（CIPN）市場は、がん罹患率の上昇、腫瘍治療の進歩、そして支持療法への関心の高まりを背景に、着実な拡大期を迎えています。最近の業界予測によると、CIPN市場は2022年から2030年の予測期間中に5.16%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されており、効果的な神経障害管理ソリューションへの需要の高まりを反映しています。
化学療法誘発性末梢神経障害は、がん治療における最も一般的かつ深刻な副作用の一つであり、タキサン、白金系化合物、ビンカアルカロイド、ボルテゾミブなどの化学療法を受けている世界中で数百万人の患者に影響を与えています。腫瘍学のパイプラインが拡大し、生存率が向上するにつれて、CIPNに特化した治療法、診断、介入を含む長期的な支持療法の必要性は世界的に高まり続けています。
がん罹患率の増加が市場拡大を牽引
世界的ながん症例数の急増は、CIPN市場の成長を牽引する重要な要因となっています。化学療法や標的療法を受ける患者が増えるにつれ、CIPNの有病率も増加しており、薬物療法および非薬物療法による治療選択肢への需要が高まっています。医療提供者は、患者の生活の質を維持し、がん治療レジメンの遵守を確実にするために、神経障害の予防と管理を最優先しています。
研究開発と革新的な治療法への投資の増加
市場では、化学療法の効果を損なうことなく神経損傷を軽減できる新規薬剤の開発を目指した活発な研究活動が行われています。製薬会社、学術機関、そしてバイオテクノロジー分野のイノベーターは、神経保護経路、疼痛調節、炎症軽減を標的とした創薬プログラムを加速させています。
さらに、臨床試験への資金提供の増加、腫瘍学と神経学の専門家による連携、そして個別化医療へのアプローチの出現により、強固なイノベーション・エコシステムが形成されつつあります。凍結療法、神経調節療法、ウェアラブルデバイス、理学療法といった非薬物療法も、補完的な治療選択肢として注目を集めています。
早期診断・予防ソリューションの需要が高まる
CIPN症状の早期発見とモニタリングは、効果的な管理に不可欠となっています。その結果、臨床医が神経障害を早期に発見するのに役立つ高度な診断ツール、患者モニタリング技術、評価フレームワークの導入が市場で増加しています。病院やがんセンターでは、長期合併症の軽減と治療の遅延防止のため、CIPNスクリーニングを日常的な腫瘍治療に取り入れています。
北米とヨーロッパが市場を牽引、アジア太平洋地域が高成長地域として台頭
地理的に見ると、北米は強力な医療インフラ、化学療法の普及率の高さ、そして継続的な研究開発投資により、CIPN市場を引き続き支配しています。ヨーロッパは、政府支援によるがん治療への取り組みと神経障害管理への意識の高まりに支えられ、僅差で追随しています。
アジア太平洋地域は、2022年から2030年にかけて、がん治療施設の拡大、患者数の増加、そして中国、インド、日本、韓国などの国々における支持療法の導入増加により、最も急速な成長を遂げると予測されています。
主要な市場促進要因
世界的ながん罹患率と化学療法の使用量の増加
腫瘍支持療法の進歩
長期化学療法合併症に関する意識の高まり
医薬品開発および非薬物療法におけるイノベーション
