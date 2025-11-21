データセンター向け液体冷却市場規模、シェア分析、需要、成長および予測（2025年～2035年）
KDマーケットインサイトは、市場調査レポート「データセンター向け液体冷却市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年」を発表いたします。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を行えるようにしています。本調査レポートでは、KDマーケットインサイトの研究者が一次および二次の調査分析手法を用いて、市場競争を評価し、競合他社をベンチマークし、彼らのGTM（go-to-market）戦略を理解しています。
この調査レポートは、世界のデータセンター向け液冷市場を 調査し、2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）27.6%を予測、2035年末までに285億 ドルの市場規模を創出すると予測しています。2024年の市場規模は51億ドルでした。
データセンター向け液体冷却市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
データセンター向け液体冷却市場は、計算需要の増加、ラック密度の上昇、エネルギー効率の高い熱管理ソリューションの必要性により大きく成長しています。AI、機械学習（ML）、高性能コンピューティング（HPC）、クラウドサービスなど高度なワークロードを支える現代のデータセンターでは、従来の空冷方式では限界が見え始めています。液体冷却は、優れた熱伝達効率、低消費電力、スペース最適化を特徴とし、次世代データセンターに不可欠な技術となっています。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/445
また、持続可能なデータセンター運用やカーボンフットプリント削減への世界的な取り組みも、液体冷却技術の採用を加速させています。ハイパースケール事業者、クラウドサービスプロバイダー、コロケーション施設では、性能目標と環境目標を達成するため液体冷却の導入が急増しています。
市場規模とシェア
液体冷却市場は、データセンター冷却全体の中で急速に拡大している分野です。依然として空冷が主流ですが、高密度ワークロードへの対応力から液体冷却のシェアは着実に増加しています。北米はハイパースケールデータセンターの多さとHPC技術の早期導入により最大シェアを占めています。一方、アジア太平洋地域は中国、インド、日本、東南アジアの急速なデジタル化とクラウドインフラ拡大により最も成長が速い地域となっています。
AIデータセンター、エッジデータセンターの増加も市場浸透をさらに加速させる見込みです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335049&id=bodyimage1】
成長要因
データセンターの高電力密度化
AI学習、HPC、大規模分析向けサーバーは従来よりはるかに高温となり、液体冷却は空冷より効果的に熱負荷を処理可能。
AI・HPCの採用拡大
GPU・ASICベースのシステムが大量の熱を発生させるため、液体冷却が性能維持・寿命向上に貢献。
エネルギー効率・持続可能性の要求
液体冷却はPUE改善に大きく寄与し、カーボン削減目標や環境規制への対応を支援。
エッジデータセンターの拡大
コンパクトな空間での高密度処理が求められるため、液体冷却が最適解として採用拡大。
