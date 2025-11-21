株式会社ジーニー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 智昭、以下ジーニー）のグループ会社である、AIを活用したプロダクト開発・販売を行うJAPAN AI株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 智昭、以下JAPAN AI）は、提供するAIサービス「JAPAN AI」のiOS対応アプリを提供開始したことをお知らせいたします。

■いつでもどこでもAIエージェントが利用可能に

従来PC環境でのみ利用可能だった「JAPAN AI」がモバイル端末でも手軽に活用できるようになりました。外出先や移動中でも、専門的な知識を持つAIエージェントに作業を依頼することができ、場所や時間の制約を受けることなく、質の高いAI支援を受けることが可能になります。これにより、ユーザーの生産性向上と業務効率化を大幅に促進し、日常業務から専門的な作業まで幅広い場面でAI技術を活用できる環境を提供します。※本機能はご契約いただいている企業様のみが利用可能です。

■JAPAN AIの今後の展望

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=S_My1YIl0HQ

iOSアプリのユーザー体験をさらに向上させるため、ユーザーインターフェースの最適化などの継続的な機能改善とアップデートを実施してまいります。また、より多様なユーザーにサービスを提供するため、Android対応アプリ・デスクトップ版の開発も進めております。

■JAPAN AIについて

JAPAN AI株式会社は「AIで持続可能な未来の社会を創る」をビジョンに掲げ、AIに関連するプロダクトやサービス開発を行い、多様な業界や産業のさらなる発展に貢献していきます。【会社概要】社 名：JAPAN AI株式会社代 表 者：代表取締役社長 工藤 智昭本 社：東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー5/6階設 立：2023年4月14日事業内容：人工知能の研究開発、人工知能に関するコンサルティングサービスURL：https://japan-ai.co.jp/

■ジーニーについて

ジーニーは、「誰もがマーケティングで成功できる世界を創る」、「日本発の世界的なテクノロジー企業となり、日本とアジアに貢献する」という2つのPurpose（企業の存在意義）のもと、企業の収益拡大・生産性向上など様々な課題解決につながるソリューションを開発・提供するマーケティングテクノロジーカンパニーです。【会社概要】社 名：株式会社ジーニー代 表 者：代表取締役社長 工藤 智昭本 社：東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー5/6階設 立：2010年4月資 本 金：100百万円（連結、2025年3月末現在）従業員数：877名（連結、2025年3月末現在）海外拠点：米国、インド、シンガポール、ベトナム、インドネシア、UAE事業内容：広告プラットフォーム事業、マーケティングSaaS事業、デジタルPR事業U R L：https://geniee.co.jp/

■本件に関する報道関係のお問い合わせ先

株式会社ジーニー 広報担当TEL : 03-5909-8177MAIL : pr@geniee.co.jp