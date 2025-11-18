2031年に39.5億米ドル規模へ成長-年平均成長率5.7％で拡大する世界の電気泳動市場の最新動向
世界の電気泳動市場は、2022年の24億米ドルから2031年には39.5億米ドルへと大きく拡大する見通しであり、2023年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）5.7％という安定した成長が予測されています。電気泳動は、核酸やタンパク質といった生体分子の分離に不可欠な技術であり、ゲノム研究、プロテオミクス、創薬、生化学、臨床診断など幅広い領域で重要な役割を果たしています。近年では、遺伝子解析の高度化やライフサイエンス研究の拡大を背景に、電気泳動装置・消耗品の需要が世界的に高まり続けています。
電気泳動技術の重要性と応用分野の拡大
電気泳動は、DNA・RNA・タンパク質といった生体分子を、電荷・サイズ・親和性などの物理特性にもとづき分離する基本技術です。特にゲノム研究の領域では、PCR増幅されたDNA断片の確認やRNAの品質評価などに不可欠であり、研究施設・大学・製薬企業・診断ラボにおいて日常的に利用されています。また、タンパク質研究では、SDS-PAGEや等電点電気泳動を用いた高精度の分離が可能であり、疾患バイオマーカー探索や抗体評価にも活用されています。さらに臨床分野では、血清タンパク電気泳動が多発性骨髄腫など特定疾患の診断補助として重要性を高めています。
市場成長を支える技術革新と研究ニーズの増加
電気泳動市場の拡大を後押ししている大きな要因として、ライフサイエンス研究の高度化と診断技術の革新が挙げられます。次世代シーケンス（NGS）やマルチオミクス解析が広がる中、前処理工程や品質管理の精度向上が求められ、ゲル電気泳動やキャピラリー電気泳動の需要が継続的に増加しています。特にキャピラリー電気泳動（CE）は、分析速度が速く自動化にも適していることから、製薬分析や品質管理分野で採用が拡大しています。また、消耗品・試薬の改良も進み、より高い感度と再現性を実現できる製品が市場投入されることで、研究効率が向上し、需要拡大を加速しています。
ヘルスケア・診断分野での利用拡大と市場の信頼性向上
人口高齢化、慢性疾患の増加、個別化医療の普及により、臨床診断における電気泳動の重要性は一段と高まっています。特に血清タンパク電気泳動や免疫固定電気泳動は、がん、代謝疾患、感染症などの診断精度向上に寄与しており、医療機関での採用が増加傾向にあります。より正確な分離結果を提供する高性能電気泳動システムの導入が拡大することで、検査の効率化と信頼性向上が進み、市場の成長基盤が強化されています。また、製薬企業においては、生物製剤の品質評価や開発プロセス管理において電気泳動が欠かせない存在となり、研究開発投資の増加とともに装置・試薬需要も上昇しています。
地域別市場動向と成長を牽引する主要地域
北米とヨーロッパは、先端研究施設の集積、バイオテクノロジー企業の多さ、充実した医療インフラなどを背景に、電気泳動市場の中心的な地域となっています。特に米国は、大学・研究機関・製薬企業のR&D投資が非常に活発で、ゲノム解析やプロテオミクス研究の成長とともに市場を強く牽引しています。一方、アジア太平洋地域では、中国、インド、日本、韓国を中心にライフサイエンス研究の拡大が著しく、電気泳動関連の装置・試薬需要が急速に増加しています。政府主導の研究支援政策、生物製剤開発の加速、学術研究機関の増加などが成長の背景となっており、今後最も高い成長が期待される地域といえます。
