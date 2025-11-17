世界の建設ロボット市場は驚異的な年平均成長率14.2%で成長
導入
建設ロボットの幅広い活動には、3Dプリンター、解体ロボット、資材搬送ロボットなどがあり、壁を建設するためのレンガ積み、建築資材の垂直方向または水平方向の輸送、ドローンを用いた建設現場の監視といった作業に活用されています。これらの活動は、住宅、産業、商業インフラの新築現場で行われています。建設ロボットの急速な導入は、作業員の安全性と生産性の向上、そして全体的な作業品質の向上といったメリットに一部起因しています。さらに、3Dプリンターは、高額で熟練労働者の代替手段となり、廃棄物を最小限に抑えられることから、先進国でますます普及が進んでいます。これは、3Dプリンターが廃棄物をほとんど出さないためです。自動運転技術と建設機械との組み合わせは高額であるため、建設ロボットのコストは高く、これが建設ロボット市場の制約となっています。これは事実かもしれませんが、建設業界における自動化の普及は、ロボット技術の開発とその実装における新たな可能性を切り開いています。そのため、建設ロボット市場は、この業界における自動化の普及拡大から大きな恩恵を受けると予想されています。
市場動向
建設業界における3Dプリントの利用拡大が世界市場を牽引
先進国では、熟練労働者は高額であり、プロジェクトコストを押し上げています。コンクリートを3次元で印刷する新しい技術は、エラーのない複雑な構造物を印刷することでコストを削減します。3Dプリンターは複雑な構造物を大量に構築できるため、人件費を削減できます。建設中の手作業も廃棄物を生み出します。壁、スラブ、柱などを建設する際には、コンクリートの一部が無駄になります。コンクリート3Dプリントは廃棄物を出しません。3Dプリンターには、正確な量のコンクリートを吐出するノズルが付いています。これにより、建設廃棄物が削減され、コンクリートにかかる費用を節約できます。個別の構造物を手作業で構築するには時間がかかります。コンピューター制御の霧化3Dコンクリート印刷技術は、手作業よりも短時間で、より正確に、より多くの構造物を印刷できます。その結果、3Dコンクリート印刷が増加し、建設ロボット市場を牽引しています。
ビルオートメーションの増加は大きなチャンスを生み出す
建設ロボットの需要は、ロボット工学をはじめとする様々な技術の進歩と直結しています。また、生産性向上につながるという期待から、統合型勾配制御システムの需要も大幅に増加しています。その結果、熟練労働者の代替が容易になり、現代において人材の確保がますます困難になっています。自動化技術は、熟練労働者のコストと生産コスト全体を削減しました。従来の方法と比較して、自動化技術によって節約できる時間と費用には、在庫管理も含まれます。請負業者や建築家は、3Dプリント、資材搬送、解体作業に自動化を活用するケースが増えています。建設ロボット業界にとって、新たな成長機会が生まれています。
地域分析
アジア太平洋地域は、予測期間中に26.3%のCAGRで成長し、最も高い収益貢献度を示しています。アジア太平洋地域、特に中国とインドにおける市場の成長は、同地域における建設活動の増加に牽引されています。シンガポール、中国、日本、インドなどの政府は、大規模なインフラプロジェクトに積極的に投資しています。発展途上国における急速な都市化は、建設業界にとって魅力的な拡大機会を提供すると予想されています。アジア太平洋地域のインフラおよび建設プロジェクトへの支出能力の増大は、アジア建設太平洋地域のドローン産業の成長を促進すると予想されています。都市化の結果、改修および再建プロジェクトが強化され、解体産業が成長しています。その結果、アジア太平洋地域の建設ロボット市場は、この予測期間中に成長すると予想されます。
