レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本冷凍海産物市場は、高品質需要と先進的なコールドチェーン効率化を原動力に、2033年までに9億8000万米ドル規模へ急成長すると予測される
日本冷凍海産物市場は2024年に8億570万米ドルの規模に達し、2025年から2033年までの予測期間中に年平均成長率（CAGR）2.2％で拡大し、2033年までに9億8000万米ドルに達すると予測されている。冷凍水産物には、魚、貝類、その他の水産珍味など、厳格な冷凍・保存工程を経た多様な製品が含まれる。-18℃以下の温度を維持することで、これらの製品は鮮度、食感、栄養価を保持しつつ微生物の増殖を防ぐ。このプロセスにより長期保存が可能となり、家庭や外食産業における様々な調理用途で便利に使用できる。
市場のダイナミクス
健康志向の消費の増加
日本の人口は高齢化傾向が加速しており、栄養価の高いタンパク質が豊富な食事の需要が高まっています。 冷凍シーフードは、心臓血管の健康をサポートしながら、必須脂肪酸、ビタミン、微量栄養素を提供し、好ましい選択として浮上しています。 65歳以上の人口のほぼ三分の一で、80歳以上のかなりの数を含む、冷凍シーフードは、便利で健康的な食事のソリューションを提供します。 味、新鮮さおよび栄養の質を維持するその機能は延長保存性を提供している間消費者採用を高める。 また、日本は世界最大の水産物消費国の一つであり、一人当たりの消費量は世界第二位であり、エビやフィレなどの製品の需要が続いています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-frozen-seafood-market
物流およびサプライチェーンの課題
冷凍シーフードの生産から小売までの完全性は、堅牢なコールドチェーン物流に依存しています。 製品の品質を維持するためには、中断のない低温保存を維持することが重要です。 出荷の遅れ、不十分な冷凍、または温度変動によって引き起こされる輸送または保管の中断は、安全性を損なう可能性があり、貯蔵寿命を短縮します。 サプライチェーン全体では、特殊な冷蔵車、正確な温度監視、および貯蔵施設が不可欠です。 この要件は、特に日本の多様な小売環境全体で流通を拡大しようとしている小規模なサプライヤーにとって、運用上の課題を提示します。
市場機会
パッケージング技術の進歩
日本の冷凍水産物部門は、製品の品質、持続可能性、利便性を確保するために、革新的なパッケージングソリューションをますます活用しています。 真空シールや変更された雰囲気包装などの技術は、貯蔵寿命を延ばすだけでなく、自然な味と質感を維持します。 QRコードとトレーサビリティ情報を組み込んだスマートパッケージは、調達と鮮度に関する透明性を求めている消費者の間で人気が高まっています。 例えば、Walkiは従来のペットかアルミニウム皿に環境に優しい代わりを提供している間湿気およびグリースへの障壁として役立つWalki EVOのシールのような このような技術革新は、環境に配慮し、品質主導の消費者にアピールすることにより、市場成長のための重要な機会を作成します。
主要な企業：
● Kibun Foods Inc.
● Nippon Suisan Kaisha Ltd.
● Marudai Food Co. Ltd.
● Maruha Nichiro Corporation
市場セグメンテーションの洞察
製品タイプ別
魚セグメントは2024年に市場を支配し、予測期間を通じて主導的な地位を維持すると予想されています。 主な要因には、化学物質を含まない高品質の魚に対する消費者の嗜好の高まり、健康上の利点に対する意識の高まり、養殖慣行の拡大が含まれます。 サーモン、サバ、マグロなどの価値の高い種は、特に寿司や家庭料理のために人気があります。
市場のダイナミクス
健康志向の消費の増加
日本の人口は高齢化傾向が加速しており、栄養価の高いタンパク質が豊富な食事の需要が高まっています。 冷凍シーフードは、心臓血管の健康をサポートしながら、必須脂肪酸、ビタミン、微量栄養素を提供し、好ましい選択として浮上しています。 65歳以上の人口のほぼ三分の一で、80歳以上のかなりの数を含む、冷凍シーフードは、便利で健康的な食事のソリューションを提供します。 味、新鮮さおよび栄養の質を維持するその機能は延長保存性を提供している間消費者採用を高める。 また、日本は世界最大の水産物消費国の一つであり、一人当たりの消費量は世界第二位であり、エビやフィレなどの製品の需要が続いています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-frozen-seafood-market
物流およびサプライチェーンの課題
冷凍シーフードの生産から小売までの完全性は、堅牢なコールドチェーン物流に依存しています。 製品の品質を維持するためには、中断のない低温保存を維持することが重要です。 出荷の遅れ、不十分な冷凍、または温度変動によって引き起こされる輸送または保管の中断は、安全性を損なう可能性があり、貯蔵寿命を短縮します。 サプライチェーン全体では、特殊な冷蔵車、正確な温度監視、および貯蔵施設が不可欠です。 この要件は、特に日本の多様な小売環境全体で流通を拡大しようとしている小規模なサプライヤーにとって、運用上の課題を提示します。
市場機会
パッケージング技術の進歩
日本の冷凍水産物部門は、製品の品質、持続可能性、利便性を確保するために、革新的なパッケージングソリューションをますます活用しています。 真空シールや変更された雰囲気包装などの技術は、貯蔵寿命を延ばすだけでなく、自然な味と質感を維持します。 QRコードとトレーサビリティ情報を組み込んだスマートパッケージは、調達と鮮度に関する透明性を求めている消費者の間で人気が高まっています。 例えば、Walkiは従来のペットかアルミニウム皿に環境に優しい代わりを提供している間湿気およびグリースへの障壁として役立つWalki EVOのシールのような このような技術革新は、環境に配慮し、品質主導の消費者にアピールすることにより、市場成長のための重要な機会を作成します。
主要な企業：
● Kibun Foods Inc.
● Nippon Suisan Kaisha Ltd.
● Marudai Food Co. Ltd.
● Maruha Nichiro Corporation
市場セグメンテーションの洞察
製品タイプ別
魚セグメントは2024年に市場を支配し、予測期間を通じて主導的な地位を維持すると予想されています。 主な要因には、化学物質を含まない高品質の魚に対する消費者の嗜好の高まり、健康上の利点に対する意識の高まり、養殖慣行の拡大が含まれます。 サーモン、サバ、マグロなどの価値の高い種は、特に寿司や家庭料理のために人気があります。