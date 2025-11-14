¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÎÌ»Ò¥»¥ó¥µー»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢À®Ä¹¤ª¤è¤Ó¥áー¥«ー¡Ê2025-2035¡Ë
KD Market Insights ¤Ï¡¢¡ØÎÌ»Ò¥»¥ó¥µー»Ô¾ì¤Î¾ÍèÆ°¸þ¤Èµ¡²ñÊ¬ÀÏ - 2025 Ç¯¤«¤é 2035 Ç¯¡Ù¤È¤¤¤¦»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Î»Ô¾ìÈÏ°Ï¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤ª¤è¤Ó¾Íè¤ÎÀ®Ä¹µ¡²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÉ¼Ô¤¬½½Ê¬¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹È½ÃÇ¤ò²¼¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢KD Market Insights ¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬°ì¼¡¤ª¤è¤ÓÆó¼¡¤ÎÄ´ººÊ¬ÀÏ¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢»Ô¾ì¶¥Áè¤ÎÉ¾²Á¡¢¶¥¹çÂ¾¼Ò¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¥ó¥°¡¢¤½¤·¤Æ go-to-market¡ÊGTM¡ËÀïÎ¬¤ÎÍý²ò¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÌ»Ò¥»¥ó¥µ¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2025Ç¯¤Ë1²¯6,112ËüÊÆ¥É¥ë¡£Æ±»Ô¾ì¤Ï2025Ç¯¤«¤é2035Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨15.8%¤Ç³ÈÂç¤·¡¢2035Ç¯Ëö¤Ë¤Ï4²¯1830ËüÊÆ¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÎÌ»Ò¥»¥ó¥µー»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢À®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー¡¢¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢¥áー¥«ー¡¢¾ÍèÅ¸Ë¾
»Ô¾ì³µÍ×
ÎÌ»Ò¥»¥ó¥µー»Ô¾ì¤Ï¡¢ËÉ±Ò¡¢°åÎÅ¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢±§ÃèÃµºº¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤ÇÎÌ»Òµ»½Ñ¤ÎºÎÍÑ¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢À¤³¦Åª¤ËÀ®Ä¹¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÌ»Ò¥»¥ó¥µー¤Ï¡¢ÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤Î¸¶Íý¡ÊÆÃ¤ËÎÌ»Ò¤â¤Ä¤ì¤ä½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡Ë¤òÍøÍÑ¤·¡¢¼§¾ì¡¢»þ´Ö¡¢½ÅÎÏ¡¢²ÃÂ®ÅÙ¤Ê¤É¤ÎÊªÍýÎÌ¤ò¶Ë¤á¤Æ¹âÀºÅÙ¤ÇÂ¬Äê¤¹¤ëÁõÃÖ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥»¥ó¥µー¤Ï½¾Íè·¿¥»¥ó¥µー¤ò¾å²ó¤ëÄ¶¹â´¶ÅÙ¤ÈÀµ³ÎÀ¤òÈ÷¤¨¡¢¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¡¢¥¤¥áー¥¸¥ó¥°¡¢·×Â¬³Ø¤ÎÊ¬Ìî¤Ç²è´üÅª¤Ê¿ÊÊâ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Åª¤ËÎÌ»Òµ»½Ñ¸¦µæ³«È¯¡ÊR&D¡Ë¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¡¢ÎÌ»Ò¥»¥ó¥µー¤Î¼ûÍ×¤âµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤Î»Ù±ç¡¢Âç³Ø¸¦µæ¥×¥í¥°¥é¥à¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤êÎÌ»Ò¥»¥ó¥·¥ó¥°µ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤òÀèÆ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥àー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È·¿¸¦µæ³«È¯À©ÅÙ¤Ê¤ÉÀ¯ÉÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ÎÌ»Ò·×Â¬¤äÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¶¯²½¤·¡¢¹ñÆâ¤ÎÎÌ»Ò¥»¥ó¥µー»Ô¾ì¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤È¥·¥§¥¢
À¤³¦¤ÎÎÌ»Ò¥»¥ó¥µー»Ô¾ì¤Ï¡¢ÎÌ»ÒÊªÍý¡¢¥Ê¥Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¥Õ¥©¥È¥Ë¥¯¥¹¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤êµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¾¦ÍÑ²½½é´üÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å 10 Ç¯¤Ç¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤«¤é¼ÂÍÑ²½¤¬¿Ê¤ß¡¢»º¶ÈÁ´ÂÎ¤Ø¹¤¯Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¤ÊÀ½Â¤Ç½ÎÏ¡¢ÀèÃ¼¸¦µæµ¡´Ø¡¢Âç³Ø¤ÈÂç¼êÅÅµ¡¥áー¥«ー¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ»Ô¾ì¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ´ë¶È¤Ï¡¢¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¡¢ºàÎÁ¸¡ºº¡¢ËÉ±ÒÍÑÅÓ¸þ¤±¤ËÎÌ»Ò¼§ÎÏ·×¡¢¸¶»Ò»þ·×¡¢ÎÌ»Ò½ÅÎÏ·×¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Åª¤Ë¤Ï¡¢ÎÌ»Ò¼§ÎÏ·×¤¬ºÇÂç¤Î»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢°åÍÑ¥¤¥áー¥¸¥ó¥°¡ÊMRI¡Ë¡¢¹ÛÊªÃµºº¡¢ËÉ±Ò´Æ»ë¤Ë¹¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ÒÀ±¡¦ÄÌ¿®Æ±´ü¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¸¶»Ò»þ·×¤â¡¢µÞ³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬Ìî¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
À®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー
¹âÀºÅÙ·×Â¬¥Ëー¥º¤ÎÁý²Ã¡§ÎÌ»Ò¥»¥ó¥µー¤Ï¶ËÈù¾®¤ÊÊÑ²½¤ò¸¡ÃÎ¤Ç¤¡¢²Ê³Ø¸¦µæ¡¦»º¶ÈÍÑÅÓ¤ÇÉÔ²Ä·ç¡£
À¯ÉÜ¤Î»ñ¶âÅêÆþ¤È¸¦µæ»Ù±ç¡§ÆüËÜ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢EU¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹ñ²ÈÀïÎ¬¤¬ R&D ¤È¾¦ÍÑ²½¤ò²ÃÂ®¡£
ËÉ±Ò¡¦¹Ò¶õ±§ÃèÍÑÅÓ¡§GPS ¤¬»È¤¨¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¹âÀºÅÙ¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÎÌ»Ò¥¸¥ã¥¤¥í¡¦½ÅÎÏ·×¤Î¼ûÍ×¡£
°åÎÅ³×¿·¡§¿À·Ð³Ø¤äÀ¸ÂÎ¼§µ¤¿ÇÃÇ¸þ¤±¤ÎÎÌ»Ò¼§ÎÏ·×¡¦ÎÌ»Ò°åÍÑ¥¤¥áー¥¸¥ó¥°¤Î³èÍÑ¡£
ÎÌ»ÒÄÌ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÂæÆ¬¡§»þ´ÖÆ±´ü¡¦ÀºÌ©Â¬Äê¤ËÎÌ»Ò»þ·×¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
