クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」、2026年ＧＷにチャーターするコスタセレーナ金沢発着クルーズの早割・リピーター割受付期間を10/31（金）まで再延長し、新たにお得な割引適用を開始いたしました
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」運営の株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：澤田秀太、野本洋平）は、2026年ゴールデンウィークにチャーターするコスタセレーナ金沢発着クルーズの早割・リピーター割受付期間を10/31（金）までに再延長し、新たにお得な割引適用を開始いたしました。
この度、大好評につき、2026年5月1日出発および5月6日出発のコスタセレーナ金沢発着チャータークルーズにおける早割・リピーター割の適用期間をさらに1か月延長し、10月31日（金）までといたしました。加えて、新たにお得な割引の適用を開始いたしましたので、下記のとおりご案内申し上げます。
＜割引詳細＞
5月1日発
内側客室から海側バルコニー客室までのプレミアム客室限定で、同室2名目ファミリー割引（18歳未満）の100,000円が30％割引の70,000円となります。
5月6日発
同室3～4名目（18歳未満）：30,000円 → 50％割引の15,000円（海側客室プレミアム・海側バルコニー客室プレミアム限定）
同室3～4名目（18歳以上）：通常料金の50％ → 一律50,000円（海側客室プレミアム・海側バルコニー客室プレミアム限定）
早割と新たな割引の併用により、これまで以上にお得にご乗船いただけます。ぜひこの機会に、特別なゴールデンウィーククルーズをご検討ください。
＜コース紹介＞
大改装のコスタセレーナで行く 下関・済州島・博多・境港 たっぷり6日間-金沢発着-
出発日：2026年5月1日（金）
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_6D_KAP_98108.html
大改装のコスタセレーナで行く 舞鶴・釜山・下関 ショートクルーズ 5日間-金沢発着-
出発日：2026年5月6日（水・祝）
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_5D_KAP_98109.html
2026年GWチャータークルーズ特集ページ：https://www.best1cruise.com/user_data/tokusyu/cos_serena.php
船会社紹介ページ：https://www.best1cruise.com/B/COS/
客船紹介ページ：https://www.best1cruise.com/ship/COSSE/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330960&id=bodyimage1】
【ベストワンドットコムについて】
ベストワンドットコムは、クルーズ旅行専門サイト、国内旅行における商品ごとの専門サイトを運営する
オンライン旅行会社です。
クルーズ旅行情報、掲載コース数においては日本最大級のWEBサイト「ベストワンクルーズ」を運営し
ております。 専門ならではのきめ細やかな提案・接客と、豊富な取扱商品数で好評を頂いております。
また、国内旅行における商品ごとの専門サイトも立ち上げて運営しております。
会社名 ：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地 ：東京都新宿区富久町16-6西倉LKビル2階
設立 ：2005年9月5日
代表取締役会長：澤田 秀太
代表取締役社長：野本 洋平
URL ：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
株式会社ベストワンドットコム 担当：国門 （経営企画部）
TEL：03-5312-6247/FAX：03-5312-6248/E-mail：ry-kunikado@best1cruise.com
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
プレスリリース詳細へ