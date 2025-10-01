OutSystems、Agent Workbenchの一般提供開始を発表、エンタープライズのエージェント型システム活用によるビジネスインパクトの加速を支援
早期アクセスプログラムに参加したAxos Bank、Thermo Fisher Scientific、KPMGが業務効率とエージェント型AIの部門横断的統合において大幅な改善を報告
（ボストン発、2025年9月30日発表） - AIを活用したローコード開発プラットフォームのリーダーである OutSystems（本社：ポルトガル・リスボン、CEO：Woodson Martin）は本日、OutSystems Agent Workbenchの一般提供開始を発表しました。Agent Workbenchは、エンタープライズにおけるAIやエージェント型システムのビジネス価値の創出を支援し、ユースケース、部門、データセット、ワークフローを問わず、インテリジェントなAIエージェントの開発やオーケストレーションを簡素化します。数百社に及ぶ顧客やパートナーの中で、Agent Workbenchの早期アクセスプログラムに参加したAxos Bank、Thermo Fisher Scientific、The Arch Company、Grihum Housing Finance、TeamWorkの各社からは、業務効率の大幅な向上、エージェント型AIによる価値創出の加速、顧客と従業員に向けたデジタルエクスペリエンスの向上といった成果が報告されました。
https://www.outsystems.com/low-code-platform/agentic-ai-workbench/
https://www.outsystems.com/news/outsystems-agent-workbench-ai/
Axos Bankのシニアバイスプレジデント兼消費者銀行開発部門責任者であるKevin Hearn氏は、次のように述べています。「当行はAI人材に投資することなく、OutSystems内でAI機能の活用を拡大し、即時的な成果を出すことを目指しています。Agent Workbenchを活用することで、エラーログの解析や文書データ入力の自動化といった、特定のユースケースに対応するエージェントを迅速かつ安全に作成できます。OutSystemsと進めているAgent Workbenchの取り組みは、当行のAI戦略において大きな一歩となります。エージェントを作成して業務に組み込むことで、金融の未来に向けた、よりインテリジェントで応答性に優れたバンキングエコシステムを構築できると考えています」
本製品は、リスボンで開催されたOutSystemsの年次イベントである2025年「ONE Conference」で発表されました。イベントには世界各国から数千人のITリーダー、開発者、パートナーが一堂に会し、アプリケーション開発やエージェント開発における最新テクノロジーの動向について議論を交わしました。今回のOutSystems Agent Workbenchの一般提供開始は、重要なタイミングで行われました。現在、組織の93%がAIエージェントの開発に優先的に取り組んでいる一方で、こうしたエージェントの構築、展開、オーケストレーションに伴うガバナンス、セキュリティ、統合性、拡張性の課題に直面しています。このような重要なタイミングで、OutSystems Agent Workbenchの一般提供が開始されました。OutSystemsのCEOであるWoodson Martinが同イベントで紹介したように、Agent Workbenchは、組織全体のエージェント型エンタープライズを推進する設計になっており、エンタープライズレベルのセキュリティと制御性を備えた信頼性の高い統合プラットフォーム上にデータ、ワークフロー、エクスペリエンス、インテリジェントなエージェントを統合します。
https://www.outsystems.com/events/one-conference/
https://www.outsystems.com/1/ai-driven-software-development/
（ボストン発、2025年9月30日発表） - AIを活用したローコード開発プラットフォームのリーダーである OutSystems（本社：ポルトガル・リスボン、CEO：Woodson Martin）は本日、OutSystems Agent Workbenchの一般提供開始を発表しました。Agent Workbenchは、エンタープライズにおけるAIやエージェント型システムのビジネス価値の創出を支援し、ユースケース、部門、データセット、ワークフローを問わず、インテリジェントなAIエージェントの開発やオーケストレーションを簡素化します。数百社に及ぶ顧客やパートナーの中で、Agent Workbenchの早期アクセスプログラムに参加したAxos Bank、Thermo Fisher Scientific、The Arch Company、Grihum Housing Finance、TeamWorkの各社からは、業務効率の大幅な向上、エージェント型AIによる価値創出の加速、顧客と従業員に向けたデジタルエクスペリエンスの向上といった成果が報告されました。
https://www.outsystems.com/low-code-platform/agentic-ai-workbench/
https://www.outsystems.com/news/outsystems-agent-workbench-ai/
Axos Bankのシニアバイスプレジデント兼消費者銀行開発部門責任者であるKevin Hearn氏は、次のように述べています。「当行はAI人材に投資することなく、OutSystems内でAI機能の活用を拡大し、即時的な成果を出すことを目指しています。Agent Workbenchを活用することで、エラーログの解析や文書データ入力の自動化といった、特定のユースケースに対応するエージェントを迅速かつ安全に作成できます。OutSystemsと進めているAgent Workbenchの取り組みは、当行のAI戦略において大きな一歩となります。エージェントを作成して業務に組み込むことで、金融の未来に向けた、よりインテリジェントで応答性に優れたバンキングエコシステムを構築できると考えています」
本製品は、リスボンで開催されたOutSystemsの年次イベントである2025年「ONE Conference」で発表されました。イベントには世界各国から数千人のITリーダー、開発者、パートナーが一堂に会し、アプリケーション開発やエージェント開発における最新テクノロジーの動向について議論を交わしました。今回のOutSystems Agent Workbenchの一般提供開始は、重要なタイミングで行われました。現在、組織の93%がAIエージェントの開発に優先的に取り組んでいる一方で、こうしたエージェントの構築、展開、オーケストレーションに伴うガバナンス、セキュリティ、統合性、拡張性の課題に直面しています。このような重要なタイミングで、OutSystems Agent Workbenchの一般提供が開始されました。OutSystemsのCEOであるWoodson Martinが同イベントで紹介したように、Agent Workbenchは、組織全体のエージェント型エンタープライズを推進する設計になっており、エンタープライズレベルのセキュリティと制御性を備えた信頼性の高い統合プラットフォーム上にデータ、ワークフロー、エクスペリエンス、インテリジェントなエージェントを統合します。
https://www.outsystems.com/events/one-conference/
https://www.outsystems.com/1/ai-driven-software-development/