AIデータ社“決済・送金・AML対応を、フィンテックのスピードでAI化”「AI FinTechPro on IDX」リリース FinTech業界の規制対応・顧客サポート・リスク管理を一気通貫で自動化
企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、決済サービス・送金事業・AML対応業務・フィンテックスタートアップの業務を支援するAIソリューション『AI FinTechPro on IDX』の提供を開始しました。
急成長と規制遵守の両立が求められるFinTech業界において、顧客対応・取引分析・リスク管理などの多層的な業務をAIで一元管理・処理する業界専用基盤です。
■ AI FinTechPro on IDX の主な機能
成長とコンプライアンスを両立させる、実務特化型テンプレート
● KYC/本人確認書類の文書解析・不備チェック支援：アップロードされた確認書類の内容分析と不備項目の自動抽出
● AML対応文書管理：取引データの分析レポート生成と疑義取引の記録・検索システム
●カスタマー対応AI：決済エラー・送金トラブル等のFAQ自動生成・対応履歴の文書化・検索
● レポート自動生成：チャージバック率、本人確認完了率、リスク件数等の定期レポート作成
● 外部データ連携：制裁リスト・ブラックリスト等の管理文書をインポートし、外部とデータ連携とリストの照合支援
■社内ルール・コンプライアンス手順のAIマニュアル化・対応履歴の証跡管理
ルールや手順書のナレッジ化とRAG基盤でのAIマニュアル作成支援・証跡管理による監査対応強化
■“成長スピード”を損なわず、“法令遵守”の質を向上するAIインフラ
AI FinTechPro on IDX は、AI孔明 on IDXを基盤とし、業界特化型のナレッジテンプレートをチームドライブにセットした業界専用ソリューションです。決済・送金系ベンチャーから上場を目指すスタートアップ、既存の金融サービスとの連携を進める企業まで幅広く対応。
ソリューションサイト「AIファクトリー」では、AML・KYC対応例、顧客対応テンプレート例、規制対応支援PoC提案などの情報を公開中です。
■詳細・トライアルのお申し込みはこちら：
https://www.idx.jp/aifactory/list/fintech/
■無料PoC・テンプレート相談 受付中
マニュアル業務の見直し、取引監視の効率化、対応履歴の証跡管理などに課題を感じるFinTech企業様へ、RAGテンプレ設計、規制対応ドキュメント生成、外部監査向け証跡管理を支援いたします。
“スケーラブルなFinTech運営”のためのAI導入を、今すぐご相談ください。
【AIデータ株式会社について】
名 称：AIデータ株式会社 代表者：佐々木 隆仁
設 立：2015年4月 所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F
資本： 1億円（資本準備金15億2500万円）
URL： https://www.aidata.co.jp/
AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり、企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。
データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。
一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。
また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328280&id=bodyimage1】
