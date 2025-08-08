参考画像数枚だけ動画作成など新機能を多数追加！「HitPaw Edimakor」Mac版4.2.0で創造力が爆発
2025年8月8日発表AI技術を活用したオールインワン編集ソフト「HitPaw Edimakor」Mac版が、バージョン4.2.0で待望の大型アップデートを迎えました。
今回のアップデートでは、話題のGoogle Veo 3モデルに対応し、画像からの動画生成や、歌声・BGM・効果音を自動で作成するAI音楽メーカー、さらにキャラクターの動きや表情まで再現できるAIダンス合成など、
AIによる創作体験をさらに拡張。Macユーザーのクリエイティブな映像制作を強力にサポートします。
■価格とライセンス情報
HitPaw Edimakorは、以下のライセンスプランで提供されています。
月間ライセンス：2,968円（税込）
年間ライセンス：6,468円（税込）
永久ライセンス：7,968円（税込）- 6,374円 （新製品限定割引）
※30日間の返金保証制度もあり、安心してご利用いただけます。
今すぐ購入→ https://reurl.cc/NxyQ6p
Mac版 4.2.0 新機能紹介｜創造力が自由に弾けるアップデート！
● AI動画生成が大幅アップグレード｜参考画像×効果音×最新モデル - https://reurl.cc/0WZvDY
1～3枚の参考画像をもとに、AIが自然に融合した映像を生成する「画像ベース動画生成」機能が新登場。さらに、シーンに応じた効果音を自動追加する音声生成機能も追加され、より臨場感ある映像演出が可能に。加えて、話題の「Google Veo 3」モデルを新たに搭載し、生成精度や表現力も大幅に向上しました。
● アイデアをそのまま音楽に：「AI音楽メーカー」搭載 - https://reurl.cc/qY0Vmp
今回新たに搭載されたAI音楽メーカーにより、文章や参考音声からBGM・効果音・楽曲を自動生成。
さらに、AIキャラクターによる歌唱にも対応し、物語性のあるコンテンツやSNSショート動画制作にぴったりな音の世界が広がります。
● 踊って、歌って、魅せる：「AIダンス生成」- https://reurl.cc/ekdz9L
顔写真1枚から、表情豊かに踊るキャラクター動画を生成可能。高精度な動作再現とビジュアルクオリティで、エンタメ系コンテンツやMV制作に新たな選択肢を提供します。創作の幅が、ぐっと広がります。
● 読み上げ機能がさらに自然に：TTSアップグレード
日本語・韓国語・広東語・台湾語に対応。日本語と韓国語では感情表現やイントネーションの微調整が可能となり、ナレーションやプレゼン動画の音声品質が飛躍的に向上します。読み上げ上限も20,000文字まで拡大。
● アバター制作も進化
バーチャルヒューマン（AIアバター）機能がさらにアップグレード。キャラクターの外見・声を自由にカスタマイズし、演出に合わせて自然に話すキャラクター動画が手軽に作れます。
● キーフレーム編集対応 - https://reurl.cc/5ROvq6
拡大・回転・位置のキーフレーム編集が可能に。字幕やエフェクトのアニメーション、UI遷移表現、カメラ追従など、より動きのある表現が簡単に実現できます。
● 書き出し機能も強化
透明チャンネルやPNGシーケンス出力、ロスレス書き出しなど、Mac環境でもクオリティと編集効率を両立。創作したコンテンツをそのままプロレベルで出力できます。
HitPaw Edimakorは、画像・音声・映像の「生成」と「編集」を一つの環境で完結できる、次世代のクリエイティブソリューションです。
