糖尿病が進行するとどうなる？ 重篤な「合併症」のリスクと1型・2型の治療法【医師解説】

糖尿病と一口にいっても、いくつかの型があります。代表的なものは「1型糖尿病」と「2型糖尿病」で、そのうち日本で圧倒的に多いのが2型糖尿病です。それぞれ発症の原因や治療法も異なるため、糖尿病を予防するためには理解を深める必要があります。そこで今回は「八木医院」の八木先生に、1型糖尿病と2型糖尿病の特徴について詳しく教えていただきました。

監修医師：

八木 孝（八木医院）

日本医科大学卒業。その後、日本医科大学 武蔵小杉病院内科専攻医、内分泌・糖尿病・動脈硬化内科病院講師を務める。2023年、東京都目黒区に位置する「八木医院」の副院長に就任。日本内科学会専門医・指導医、日本糖尿病学会専門医、日本内分泌学会専門医、日本病態栄養学会専門医。

編集部

糖尿病が進行すると、どうなるのですか？

八木先生

血糖値が高い状態が続くと全身の血管が傷つき、やがて動脈硬化が進行していきます。その結果、三大合併症と呼ばれる神経障害、網膜症、腎症や、大血管障害とされる心筋梗塞・脳梗塞などといった重篤な合併症を引き起こします。これらの合併症が生じると健康寿命が短くなってしまうことから、合併症が生じないように糖尿病をコントロールすることが重要です。

編集部

1型糖尿病の場合には？

八木先生

インスリンがほとんど分泌されなくなってしまった1型糖尿病では、体外からインスリンを補充するインスリン療法が治療の中心になります。インスリンの補充量を評価するために自分で血糖値をこまめに測定する必要があります。近年はセンサーを貼り付けることで都度、血を出さずに血糖値を推測できる装置も普及したため、治療の安全性が高まりました。インスリン分泌が低下していることが病態の中心ですが、肥満が重なると治療が困難になるため、適正な体重コントロールは必要です。

編集部

2型糖尿病の場合には？

八木先生

2型糖尿病の場合には、まず食事療法と運動療法を基本として、生活習慣の改善に努めます。肥満のある人は減量をおこなうことでインスリンの効きが良くなり、血糖値の改善につながることがあります。しかし、それでも改善がみられなければ、内服治療やインスリン療法をおこなう必要があります。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

八木先生

糖尿病を発症した患者さんの多くは、振り返ると過去の健診で糖尿病の疑いを指摘されています。せっかくの健診なので無視せず医療機関を受診しましょう。予備群の段階で介入することで糖尿病を発症する前に対応できる場合もあります。糖尿病の治療はライフスタイルのほか、併存する疾患、インスリン分泌能力、インスリン抵抗性など様々な要素が影響するため、患者さん一人ひとりにあったオーダーメイドの医療が重要だと考えます。糖尿病専門医は様々な提案ができると思うので、ご相談いただければと思います。その際は、ご家族と受診されるのもおすすめです。

※この記事はメディカルドックにて＜糖尿病の「1型」と「2型」の違いはご存じですか? 発症しやすい人の特徴や進行リスクも医師が解説!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。