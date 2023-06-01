２４日、徳州市陵城区辺臨鎮東于架村で、夏の農業生産状況を視察する習近平氏（左から２人目）。（徳州＝新華社記者／燕雁）

【新華社徳州6月24日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席は24日、山東省徳州市を視察した。

２４日、徳州市陵城区辺臨鎮東于架村の農業用水路のそばで、かんがい・施肥一体化設備を視察する習近平氏（右）。（徳州＝新華社記者／燕雁）

２４日、徳州市陵城区辺臨鎮東于架村の農地で、穀物生産者や農機オペレーター、農業技術員と親しく交流する習近平氏（中央）。（徳州＝新華社記者／謝環馳）

２４日、徳州市陵城区辺臨鎮東于架村の農地で、穀物生産者や農機オペレーター、農業技術員と親しく交流する習近平氏（中央）。（徳州＝新華社記者／燕雁）

２４日、徳州市陵城区辺臨鎮東于架村で、穀物生産者や農機オペレーター、農業技術員と親しく交流する習近平氏（手前右から３人目）。（徳州＝新華社記者／謝環馳）

２４日、徳州市陵城区辺臨鎮東于架村で、穀物生産者や農機オペレーター、農業技術員と親しく交流する習近平氏（手前右から３人目）。（徳州＝新華社記者／燕雁）

２４日、徳州市陵城区辺臨鎮西于架村で、村民の于鑫輝（う・きんき）さん一家と親しく交流する習近平氏（奥中央）。（徳州＝新華社記者／謝環馳）

２４日、徳州市陵城区辺臨鎮西于架村で、村民らと親しく交流する習近平氏。（徳州＝新華社記者／申宏）

２４日、徳州市陵城区辺臨鎮西于架村で、村民らと親しく交流する習近平氏。（徳州＝新華社記者／燕雁）

２４日、徳州市陵城区辺臨鎮西于架村で、村民らと親しく交流する習近平氏（中央）。（徳州＝新華社記者／申宏）