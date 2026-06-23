Stray Kids、MUFG STADIUM（国立競技場）でのライブ開催が決定。海外男性アーティスト史上初の快挙にファン喜び

K-POPボーイズグループ・Stray Kids（ストレイキッズ）が、MUFG STADIUM（国立競技場）でのライブ開催を発表した。

MUFG STADIUM（国立競技場）でのライブは、今回発表されたワールドツアー「Stray Kids World Tour ＜RUN IT＞」の日本公演として開催される。日本公演は、8月29日（土）、30日（日）の2日間を皮切りに、9月5日（土）、6日（日）のバンテリンドーム名古屋、9月19日（土）、20日（日）の京セラドーム大阪、10月24日（日）のみずほPayPayドーム福岡まで7公演の開催が発表された。日本7公演で計37万を動員する見込みだ。

「Stray Kids World Tour ＜RUN IT＞」

MUFG STADIUM（国立競技場）での単独ライブの開催は、海外男性アーティスト史上初の快挙となるだけでなく、K-POP男性アーティスト史上においても初の記録。SNSでも、「めちゃめちゃ嬉しい」「本当すごすぎる！」「めちゃくちゃ楽しみっ！」といった喜びの声があがっており、盛り上がりを見せている。

ワールドツアー「Stray Kids World Tour ＜RUN IT＞」は、ファーストラインナップとして日本公演7公演を含む全18公演の開催が発表され、韓国・香港・タイペイ・バンコク・シンガポールなどの国・地域を巡る予定だ。

なお、Stray Kidsは、7月1日（水）に、Stray Kids LIVE Blu-ray『Stray Kids World Tour ＜dominATE JAPAN＞』を発売する。

Stray Kids史上最大規模のワールドツアー『Stray Kids World Tour ＜dominATE＞』から、2025年5月に開催された日本で初のスタジアム公演、静岡エコパスタジアムの模様を映像化したもの。

ライブ本編には、冒頭の「MOUNTAINS」から、アンコールの「FAM」まで全31曲を余すところなく完全収録され、メンバーのMCやチャレンジ企画はもちろん、大きな話題となった各メンバーユニット曲も収録されるとのことだ。

また、【完全生産限定盤】の特典映像には、静岡エコパスタジアム公演のドキュメンタリーだけでなく、東京ドームや京セラドーム大阪を含む日本公演全10公演に密着した豪華ドキュメンタリーを2本立てで収録。総尺5時間超えの豪華な仕様となる。

【ライブ・リリース情報】

「Stray Kids World Tour ＜RUN IT JAPAN＞」特設サイト：http://straykidsjapan.com/runitjapan/

Stray Kids LIVE Blu-ray『Stray Kids World Tour ＜dominATE JAPAN＞』特設サイト：https://www.straykidsjapan.com/dominate_bd/

Stray Kids LIVE Blu-ray『Stray Kids World Tour ＜dominATE JAPAN＞』予約：https://straykids.lnk.to/7t82Wt