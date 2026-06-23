松本伊代「61歳の、いや16歳の…」誕生日をヒロミ&息子たちが祝福 プライベート感あふれる“買い出し”ショット公開
タレント・ヒロミの妻でタレントの松本伊代が23日までに自身のインスタグラムを更新。61歳の誕生日を迎えたことを報告し、家族ショットを公開した。
【写真】全員めちゃくちゃ幸せそうな表情！ヒロミ＆俳優の息子たちと節目を祝った松本伊代
今月21日に61歳の誕生日を迎えた松本は、「昨日はお家で61歳の、いや16歳のhappy birthdayを家でお祝いしてくれました」と報告。夫のヒロミや長男で俳優の小園凌央、次男・隼輝さんに囲まれながら笑みを浮かべる家族を公開した。
誕生日にはヒロミの手作り料理だったとし、2人で仲良く買い出しに出かけるプライベート感満載の写真も披露。息子たちが用意した誕生日ケーキも公開し、「素敵なお誕生日となりました。皆さんもお祝いコメントなどありがとうございました」と感謝をつづった。
【写真】全員めちゃくちゃ幸せそうな表情！ヒロミ＆俳優の息子たちと節目を祝った松本伊代
今月21日に61歳の誕生日を迎えた松本は、「昨日はお家で61歳の、いや16歳のhappy birthdayを家でお祝いしてくれました」と報告。夫のヒロミや長男で俳優の小園凌央、次男・隼輝さんに囲まれながら笑みを浮かべる家族を公開した。
誕生日にはヒロミの手作り料理だったとし、2人で仲良く買い出しに出かけるプライベート感満載の写真も披露。息子たちが用意した誕生日ケーキも公開し、「素敵なお誕生日となりました。皆さんもお祝いコメントなどありがとうございました」と感謝をつづった。