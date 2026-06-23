■MLB ツインズードジャース（日本時間23日、ターゲット・フィールド）

【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年

ドジャース・大谷翔平（31）が敵地でのツインズ戦に“1番・DH”でスタメン出場し、1回の第1打席、2試合ぶりの17号ホームラン。ターゲット・フィールドでは24年4月9日以来、約2年2か月振り、4本目。6月に入って7本目の本塁打となった。

前日22日は“父の日”仕様の水色バットで登場した大谷、2試合連続ヒットをマークしたが、7回に代打を送られて途中交代。試合後にロサンゼルスからミネアポリスに移動した。ここから7月2日までの10日間は敵地での試合になり、生まれたばかりの第2子とはしばらく会えない状態となった。

ツインズの先発はZ.マシューズ（26）、大谷は初対戦となった。1回の第1打席、データの少ない投手に対して、甘く入って来たボールを逃さずに振りぬくと、打球は軽々とスタンドへ。打球速度181.5キロ、飛距離126.2m、角度25度、大谷は打った瞬間に打球を見つめる“確信歩き”で2試合ぶりの17号ホームラン。ターゲット・フィールドでは24年4月9日以来、約2年2か月振りのアーチに敵地も騒然となった。これで6月は7本目、今季月間最多本塁打をマークした。

【大谷翔平 年度別ホームラン数】

2013年 日本ハム 3本

2014年 日本ハム 10本

2015年 日本ハム 5本

2016年 日本ハム 22本

2017年 日本ハム 8本

2018年 エンゼルス 22本

2019年 エンゼルス 18本

2020年 エンゼルス 7本

2021年 エンゼルス 46本

2022年 エンゼルス 34本

2023年 エンゼルス 44本

2024年 ドジャース 54本

2025年 ドジャース 55本

2026年 ドジャース 17本

