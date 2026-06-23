7月22日よりフジテレビ系で放送がスタートする『Tokyo middle 30』の主題歌が、シンガーソングライター・ふみのによる書き下ろし楽曲「東京」に決定した。

参考：深川麻衣、『Tokyo middle 30』で3人目の主人公に 仲里依紗＆のんと初共演

本作は、中国で大ヒットしたドラマ『Nothing But Thirty』（『30女の思うこと～上海女子物語～』）を原作に、日本版としてオリジナルリメイクする恋愛ヒューマンドラマ。地方都市から憧れの東京にやってきた女性3人が、恋、仕事、家庭と思い通りにいかない現実に直面しながら、“35歳”という人生の分岐点で自分らしい人生を模索していく物語が描かれる。

主人公は、佐倉麻紀（仲里依紗）、山地遥（のん）、永野薫子（深川麻衣）の3人。高校の同級生で、“ズッ友”を誓い合った3人は、憧れの東京にやってくるが、気づけば35歳になっていた。思い描いていた未来とは少し違う現実を生きていた3人は、それぞれの生活に追われ少しずつ疎遠になっていたものの、再会をきっかけに、見て見ぬふりをしてきた自身の“弱さ”や“後悔”、そして“本当の気持ち”と向き合っていくことになる。

主題歌を担当するふみのは、ガールズグループオーディションプロジェクト『No No Girls』に参加し、約7000人の応募者の中から最終選考まで進出したファイナリスト10名の1人。今年1月にちゃんみなが主宰するセルフプロデュース型レーベル「NO LABEL ARTISTS」の第1弾アーティストとしてデビューした。2026年4月クールに放送された『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（テレビ朝日系）では自身初となるドラマ主題歌を担当しており、本作で2クール連続でGP帯連ドラ主題歌を担当することになる。

今回ふみのが書き下ろした主題歌のタイトルは「東京』。にぎやかな“東京”の街の中で生きる人々が、それぞれに悩みや葛藤を抱えながら日々を重ねている現実に寄り添い、どんな生き方も肯定し、そっと背中を押してくれるメッセージが随所に込められている。

なお本楽曲は、7月1日18時30分よりフジテレビ系で放送される『2026 FNS歌謡祭 夏』にて初の生披露が決定している。また、本楽曲が入ったティザー動画は7月2日に公開される予定だ。

■コメント・ふみの（主題歌）この度、7月期新水10ドラマ『Tokyo middle 30』の主題歌を担当させていただくことになりました。求める何かに向けてひたすらに奮闘する“今”を描いた私の4th Single『東京』がドラマ『Tokyo middle 30』と一緒にこの夏を並走できること、本当に光栄に思います。本楽曲は、いつか描いていた夢や希望の前に気づいたらある現実とのギャップに戸惑いや葛藤を感じながらも、歩みの止まることない日々（「今」）を歌っています。東京の街に溢れる多くの価値観、目を引く個性に焦りや孤独を感じながら、それでも毎日を必死に生きる。その何気ない日々にそっと寄り添えるそんな曲になれば嬉しいです。是非ドラマと合わせてお楽しみください！

・鹿内植（プロデューサー）『Tokyo middle 30』は35歳を題材にしていますが全ての女性たちの人生における喜びや悩み、決断や希望をテーマにしています。10代だったあの頃、夢みていた未来に今、立っているのか？そんな想いをのせて、10代のふみのさんに30代になった女性の想いを想像しながら楽曲を制作していただきました。登場人物たちも10代からの親友３人。その３人が35歳で再会します。個人的にふみのさんのイメージに“あきらめない自分”があります。この物語の3人も、この楽曲とともに人生に真剣に向き合い、もがいて前に進む姿をお届けしたいです。ふみのさん、最高に心に響く楽曲を有り難うございます（文＝リアルサウンド編集部）