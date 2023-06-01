日本代表、スウェーデン戦３日前に異例の“全公開”…町野修斗は別メニュー、久保建英は不参加【W杯】
６月20日に行われた北中米ワールドカップのグループステージ第２節で、チュニジアに４−０で快勝した日本代表は現地22日、３日後のスウェーデン戦に向けてベースキャンプ地のナッシュビルでトレーニングを実施した。
当初は冒頭15分のみの公開予定だったが、試合の前々日としては異例とも言える全公開となった。
膝の故障でチュニジア戦に帯同しなかった久保建英はトレーニング前の集合写真の撮影には姿を見せたが、全体練習は不参加に。体調不良でチュニジア戦はメンバー外となった町野修斗は別メニューとなった。
また、チュニジアの先発メンバーのうち、GK鈴木彩艶以外の10人（冨安健洋、板倉滉、伊藤洋輝、佐野海舟、田中碧、堂安律、伊東純也、鎌田大地、中村敬斗、上田綺世）は、軽めのメニューで練習を切り上げた。
日本代表は23日もナッシュビルで練習を行なった後、決戦の地ダラスへ向かう予定となっている。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
当初は冒頭15分のみの公開予定だったが、試合の前々日としては異例とも言える全公開となった。
膝の故障でチュニジア戦に帯同しなかった久保建英はトレーニング前の集合写真の撮影には姿を見せたが、全体練習は不参加に。体調不良でチュニジア戦はメンバー外となった町野修斗は別メニューとなった。
また、チュニジアの先発メンバーのうち、GK鈴木彩艶以外の10人（冨安健洋、板倉滉、伊藤洋輝、佐野海舟、田中碧、堂安律、伊東純也、鎌田大地、中村敬斗、上田綺世）は、軽めのメニューで練習を切り上げた。
日本代表は23日もナッシュビルで練習を行なった後、決戦の地ダラスへ向かう予定となっている。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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