ブルーノ・マーズ史上最大級！6都市全12公演を巡るジャパンドームツアー開催決定

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ブルーノ・マーズが、2027年1月に全国6都市・全12公演を巡るジャパンドームツアー『Bruno Mars － The Romantic Tour in Japan』を開催することが決定した。

■世界各地で追加公演が続々と決定しているツアー

2027年の来日公演は、世界中で記録的な成功を収めている最新ワールドツアー『THE ROMANTIC TOUR』の一環として開催。本ツアーは北米、ヨーロッパ、イギリス、アジアを合わせて90公演を超えるスタジアム公演が発表されており、ロンドンのウェンブリー・スタジアム6公演をはじめ、世界各地で追加公演が続々と決定し、この10年を代表するワールドツアーのひとつとして大きな注目を集めている。

また、本ツアーはBillboard200初登場1位を獲得した最新アルバム『The Romantic』を携えたツアーでもあり、その世界観とブルーノ・マーズならではの圧倒的なライブパフォーマンスが融合した最高峰のエンターテインメントとして、各地で熱狂を巻き起こしている。

数々の世界的ヒット曲で観客を魅了し続けるブルーノ・マーズによる、日本全国を巡る史上最大級のジャパンドームツアーは必見だ。

■ライブ情報

『Bruno Mars － The Romantic Tour in Japan』

［2027年］

01/04（月）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

01/05（火）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

01/10（日）北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）

01/11（月・祝）北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）

01/15（金）埼玉・ベルーナドーム（西武ドーム）

01/16（土）埼玉・ベルーナドーム（西武ドーム）

01/19（火）大阪・京セラドーム大阪

01/20（水）大阪・京セラドーム大阪

01/23（土）福岡・みずほ PayPayドーム福岡

01/24（日）福岡・みずほ PayPayドーム福岡

01/27（水）東京・ 東京ドーム

01/28（木） 東京・東京ドーム

■関連リンク

Bruno Mars 来日公演特設サイト

https://www.livenationhip.co.jp/all-events/bruno-mars-tickets-ae147754

Bruno Mars OFFICIAL SITE

https://wmg.jp/brunomars/

■【画像】アーティスト写真