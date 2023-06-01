ブルーノ・マーズ史上最大級！6都市全12公演を巡るジャパンドームツアー開催決定
ブルーノ・マーズが、2027年1月に全国6都市・全12公演を巡るジャパンドームツアー『Bruno Mars － The Romantic Tour in Japan』を開催することが決定した。
■世界各地で追加公演が続々と決定しているツアー
2027年の来日公演は、世界中で記録的な成功を収めている最新ワールドツアー『THE ROMANTIC TOUR』の一環として開催。本ツアーは北米、ヨーロッパ、イギリス、アジアを合わせて90公演を超えるスタジアム公演が発表されており、ロンドンのウェンブリー・スタジアム6公演をはじめ、世界各地で追加公演が続々と決定し、この10年を代表するワールドツアーのひとつとして大きな注目を集めている。
また、本ツアーはBillboard200初登場1位を獲得した最新アルバム『The Romantic』を携えたツアーでもあり、その世界観とブルーノ・マーズならではの圧倒的なライブパフォーマンスが融合した最高峰のエンターテインメントとして、各地で熱狂を巻き起こしている。
数々の世界的ヒット曲で観客を魅了し続けるブルーノ・マーズによる、日本全国を巡る史上最大級のジャパンドームツアーは必見だ。
■ライブ情報
『Bruno Mars － The Romantic Tour in Japan』
［2027年］
01/04（月）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
01/05（火）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
01/10（日）北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）
01/11（月・祝）北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）
01/15（金）埼玉・ベルーナドーム（西武ドーム）
01/16（土）埼玉・ベルーナドーム（西武ドーム）
01/19（火）大阪・京セラドーム大阪
01/20（水）大阪・京セラドーム大阪
01/23（土）福岡・みずほ PayPayドーム福岡
01/24（日）福岡・みずほ PayPayドーム福岡
01/27（水）東京・ 東京ドーム
01/28（木） 東京・東京ドーム
■関連リンク
Bruno Mars 来日公演特設サイト
https://www.livenationhip.co.jp/all-events/bruno-mars-tickets-ae147754
Bruno Mars OFFICIAL SITE
https://wmg.jp/brunomars/