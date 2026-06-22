サッカーのポルトガル代表で大エース・ＦＷクリスティアーノ・ロナウド（アルナスル）への批判を巡り、チームメートから擁護の声が上がっている。

ポルトガルは１次リーグＫ組初戦（１７日＝日本時間１８日、米国・ヒューストン）で、コンゴに１―１でまさかの引き分け。ＦＷクリスティアーノ・ロナウド（アルナスル）は目立った活躍ができず、海外メディアから疑問の声が飛び出していたが、Ｋ組第２戦のウズベキスタン戦（２２日＝日本時間２３日、米国・ダラス）を前に、チームメートは一致団結しているという。

ベルギー紙「ＨＬＭ」によると、ＤＦルベン・ディアス（マンチェスター・シティー）は「クリスティアーノは多くの注目を集め、常にスポットライトを浴びている。私が代表チームに加わって以来ずっとそうだし、これからもそうだろう。クリスティアーノを含め、私たち全員がこうしたメディアのプレッシャーに対処することに慣れている。クラブでも代表チームでも経験済み。単なるメディアの騒ぎに過ぎない」と語ったという。

またＤＦディオゴ・ダロト（マンチェスター・ユナイテッド）は「クリスティアーノが批判にどう対処するかは誰もが知っている。彼は２０年以上もポルトガル代表でプレーしている。批判は常に存在する。クリスティアーノが私たちに与えてくれる信頼、そして私たちが彼に与える信頼は、これまでも変わらず、彼が代表チームにいる限り変わることはないだろう」ときっぱり。大黒柱の信頼は不変のようだ。