外務省と国際協力機構（ＪＩＣＡ）は、途上国の宇宙分野での人材育成支援を拡充する。これまでの政府機関や大学に加え、今夏にもスタートアップ（新興企業）でも人材の受け入れを始める。各国の宇宙分野の中核を担う人材と交流を深め、日本企業の海外展開や宇宙空間での法の支配の強化につなげる狙いがある。宇宙は近年、衛星の打ち上げコストの低下で、政府と民間の双方で利用が拡大している。特に途上国では、レーダーで地形