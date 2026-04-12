大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の第21節が11日（土）と12日（日）に行われた。 いよいよ残り2節となった今シーズンのSVリーグ男子。すでにチャンピオンシップに進出する6チームが確定している中、最初に試合開始を迎えたのはヴォレアス北海道。エースの張育陞が今シーズン限り退団することが発表された中で迎えたホームゲームに東京グレートベアーズを