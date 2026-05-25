人気お笑いコンビ『EXIT』のりんたろー。さんが５月24日、自身のインスタグラムを更新。“恩師”との再会ショットを公開し、ファンの間で話題を呼んでいる。投稿されたのは、かつて大学時代に指導を受けた長谷川健太氏との２ショット。肩を寄せ合い、満面の笑みを浮かべた一枚からは、久々の再会を喜ぶ様子が伝わってくる。長谷川氏は現役時代に日本代表としても活躍し、指導者としては清水エスパルス、ガンバ大阪、FC東京、