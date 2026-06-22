サッカーW杯同様、「絶対に負けられない戦い」がここにもある。21日、告示された東京・杉並区長選（28日投票、29日開票）だ。現職の岸本聡子区長（51）、新人で元区議の大和田伸氏（45=自民推薦）、3期12年務めた元区長の田中良氏（65）ら4人が立候補した。【もっと読む】東京都内の選挙で自民また手痛い負け…「リベラル一掃を」と鼻息荒かった杉並区長選も暗い先行きJR阿佐ケ谷駅前で午後1時から行われた岸本氏の第一声には