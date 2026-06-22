「楽天８−７西武」（２２日、東京ドーム）楽天が十二回２死走者なしから劇的なサヨナラ勝ちを飾り、連敗を５でストップ。死闘を制し、吉井監督は就任後３戦目で初勝利となった。敗れると借金は１８年シーズン終了時の２４以来、８年ぶりに２０の大台に達したが、土壇場で執念を発揮した。１点を追う九回は１死三塁から浅村の二ゴロで同点。再び１点を追う十一回は浅村の６号ソロで追いついた。東京ドームの主催試合は５連