お笑いコンビ、ピースで作家の又吉直樹（46）が13日、都内で著書「失恋カルタ」の発売を記念した、トークショーとサイン会を行った。イベント後には報道陣の取材に対応。自身も競技経験者とあって、大のサッカー好きだけに、ワールドカップ（W杯）1次リーグ初戦のオランダ戦が、日本時間15日早朝と、目前に迫った日本代表への深い愛情を語った。

「クラブチームとかを合わせても、やっぱり日本代表が一番好きなんで。日本代表に注目はしてますし、やっぱり久保（建英）選手とか、すごくワクワクするんで、見てて。ボールタッチ1つとっても」と、熱く語った。

この日のトークショーは「失恋カルタ」に関連し、恋愛をテーマにしたものだった。その流れもあり、自宅などでサッカー中継をテレビ観戦している時の様子として「彼女とかと見てたら、なんか、冷静なフリをしてしまってるかもしれないですね。分析的に見てる、みたいな。1人とか、連れと見てる時は『ワーッ』とか言ってますけど。普通のサッカー好きとして見てますけど、ちょっと女の子といる時は、ちょっと、かっこつけちゃう…」と、笑いを誘いつつ打ち明けた。