ビジュ良き♡【シャトレーゼ】手土産にも喜ばれそうな「オシャレケーキ」

厳選した素材を使用し、こだわりの製法で作られた和洋スイーツが揃う【シャトレーゼ】。ラインナップが豊富で、その日の気分やシーンに合わせて選べるところも魅力です。今回は、手土産やちょっとした差し入れにもぴったりな、見た目も華やかな「オシャレケーキ」をピックアップしてご紹介します。

見た目の可愛らしさに会話も弾む！

目が離せなくなるようなキュートなデコレーションで、食べる前から会話が盛り上がりそうな「まんまるメロンケーキ」\432（税込）。@mame48goさんによると、「層ごとに異なる食感と風味が楽しめるのも魅力」なのだそう。トップの艶っとしたグリーンはメロンナパージュ、その下にはメロンムース、赤肉メロン入りソース、アーモンドクランチ、メロン風味ホイップクリームとスポンジ、パンナコッタと何層にもなっている贅沢な仕上がりに、期待が高まります。

涼し気でご褒美感もたっぷりなメロンケーキ

特別な日に選びたいのは「プレミアムフレジェ アンデスメロン」。アンデスメロンが使用されたケーキで、トッピングからインパクトも抜群。メロンゼリーとカスタードホイップ入りのホイップクリームとスポンジの一体感は、病みつきになるかも。\648（税込）という、ちょっぴりリッチなお値段ですが、お祝いやご褒美に奮発するのもあり！

レモン、マンゴー、パイン！ 夏を味わうケーキ

レモンスライスのシロップ漬けを重ねたデコレーションが目を引くのは、夏らしさを感じさせる「レモンのフルーツボンブケーキ」\410（税込）。ココアスポンジ、紅茶クリーム、ゴールドパイン果肉入りソース、マンゴークリーム、スポンジ、ホイップクリームを重ねたケーキは、夏を舌から感じられそう。しっかりとした食べ応えにも期待できそうです。

夏でも爽やかに味わえる大人なショコラケーキ

「濃厚でしっとり」「甘さ控えめの大人向けスイーツ」と、@mame48goさんが感想を投稿しているのは「レモンのクラシックショコラ」\421（税込）。公式サイトによると「クーベルチュールの濃厚なスイートとミルクの2種類のチョコレートを使用」という、こだわりを感じさせる仕上がりです。トッピングのシロップ漬けしたレモンとホイップクリームで、暑い日でも爽やかに味わえそう。

ご紹介したケーキは、季節限定商品かつ販売店舗が限られている場合もあります。確実にゲットしたい人は買いに行く前に確認した方が良いかもしれません。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mame48go様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N