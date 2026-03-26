Eggs ’n Thingsの白桃フェア開催♡白桃パンケーキと夏限定メニューが登場

夏の訪れを感じる季節にぴったりな、Eggs ’n Thingsの期間限定メニューが登場します。2026年6月25日（木）から7月22日（水）までの期間限定で、旬の白桃をたっぷり使用した「白桃のパンケーキ」をはじめ、爽やかなドリンクやスパイシーなフードメニューを販売。みずみずしい白桃の甘さと夏らしい味わいを楽しめる、今だけのサマーメニューに注目です♡

白桃尽くしのスイーツ＆ドリンクが登場

今回の主役は、季節限定の「白桃のパンケーキ」です。

イートイン価格は2,431円（税込）、テイクアウト価格は1,620円（税込）。ごろっとした白桃に、コクのある白桃クリームと白桃ソースを合わせた贅沢な一皿です。

パンケーキのふんわり食感と白桃のジューシーな果実感が重なり、最後の一口まで桃の香りを楽しめます。

ドリンクには、「ピーチトニックスカッシュ」と「ピーチティー」が登場します。イートイン価格は各858円（税込）、テイクアウト価格は各842円（税込）。

「ピーチトニックスカッシュ」は白桃の果肉感とトニックウォーターのほろ苦さが調和した大人向けの味わい。

「ピーチティー」は芳醇な白桃の甘みと紅茶の香りが広がる上品な一杯です。

パンケーキと合わせれば、まるで桃に包まれるような幸せなティータイムを楽しめます。

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スパイス香る夏のフードメニュー

甘いスイーツだけでなく、食欲を刺激するフードメニューも見逃せません。

「ジャークチキン＆エッグス」は、イートイン価格1,848円（税込）、テイクアウト価格1,814円（税込）。

特製スパイスとレモン果汁にじっくり漬け込んだチキンを香ばしく焼き上げた一品で、本場ジャマイカを思わせるスパイシーな風味が特徴です。

仕上げにライムを絞ることで、爽やかな酸味が加わり、暑い季節でもさっぱりと味わえます。ボリューム感もあり、ランチやディナーにもぴったりです。

しっかりとした旨味と香り豊かなスパイスが食欲をそそり、夏バテ気味の日にもおすすめです。

爽快感たっぷりのライムドリンクも

「ジャークチキン＆エッグス」と相性抜群なのが、「ライムスカッシュ」と「ライムミントスカッシュ」。

イートイン価格は各858円（税込）、テイクアウト価格は各842円（税込）です。

ライムの爽やかな酸味が広がるスカッシュは、暑い夏にぴったり。さらにミントを加えた「ライムミントスカッシュ」は、より清涼感を感じられる味わいに仕上がっています。

スパイスの効いたチキンと合わせれば、口の中がさっぱりとリフレッシュされ、最後まで美味しく楽しめます♪

販売期間は2026年6月25日（木）から7月22日（水）まで。国内のEggs ’n ThingsおよびEggs ’n Things Coffeeで販売されます。

※六本木ヒルズ店を除く。

夏だけの特別な味わいを楽しんで

白桃の甘くみずみずしい魅力を堪能できる「白桃のパンケーキ」をはじめ、爽やかなピーチドリンクやスパイシーなジャークチキンなど、Eggs ’n Thingsの夏限定メニューはどれも魅力的。

スイーツ派もフード派も満足できるラインアップで、暑い季節のお出かけ気分を盛り上げてくれます。この時期だけの特別な美味しさを、ぜひ店舗で味わってみてくださいね♡