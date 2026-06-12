永野＆A.B.C-Z戸塚祥太、『Michael／マイケル』公開当日に感想語る 『永野CHANNEL』でプレミア公開
“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの半生を描いた伝記映画『Michael／マイケル』がきょう12日に日本公開を迎えた。これにあわせ、芸人の永野のYouTubeチャンネル『永野CHANNEL』で、映画の“速報感想回”が今夜10時よりプレミア公開されることが決定した。
【動画】永野＆A.B.C-Z戸塚祥太『Michael／マイケル』トーク（12日午後10時公開）
今回の動画には、マイケル・ジャクソンの熱心なファンとして知られる戸塚祥太（A.B.C-Z）がゲスト出演。映画を鑑賞した直後のタイミングで、永野とともに作品の感想を語り合う。動画タイトルは「【速報感想回】6月12日公開のマイケル・ジャクソン伝記映画『Michael／マイケル』をネタバレありで語り尽くす！ゲスト：A.B.C-Z戸塚祥太」となっている。
音楽好きとして知られる両者はこれまでもたびたび共演しており、『永野CHANNEL』では5日に戸塚をゲストに迎えたマイケル・ジャクソン特集回も公開済み。リアルタイムでマイケル旋風を体感した永野と、後追い世代ながらファンであり、パフォーマーとしても大きな影響を受けた戸塚が、それぞれの視点からマイケルの魅力を掘り下げた。番組後半では、お気に入り楽曲ベスト3も発表している。
映画『Michael／マイケル』は、世界的スターとなったマイケル・ジャクソンの栄光と苦悩を描く伝記作品。ヒット映画『ボヘミアン・ラプソディ』の製作陣が手がけ、マイケル役を甥のジャファー・ジャクソンが演じる。
同作は海外公開後、累計興行収入が9億ドルに迫るヒットを記録。公開を機にマイケル・ジャクソンの代表曲が各国のチャートを賑わせるなど、大きな話題を集めている。
【動画】永野＆A.B.C-Z戸塚祥太『Michael／マイケル』トーク（12日午後10時公開）
今回の動画には、マイケル・ジャクソンの熱心なファンとして知られる戸塚祥太（A.B.C-Z）がゲスト出演。映画を鑑賞した直後のタイミングで、永野とともに作品の感想を語り合う。動画タイトルは「【速報感想回】6月12日公開のマイケル・ジャクソン伝記映画『Michael／マイケル』をネタバレありで語り尽くす！ゲスト：A.B.C-Z戸塚祥太」となっている。
映画『Michael／マイケル』は、世界的スターとなったマイケル・ジャクソンの栄光と苦悩を描く伝記作品。ヒット映画『ボヘミアン・ラプソディ』の製作陣が手がけ、マイケル役を甥のジャファー・ジャクソンが演じる。
同作は海外公開後、累計興行収入が9億ドルに迫るヒットを記録。公開を機にマイケル・ジャクソンの代表曲が各国のチャートを賑わせるなど、大きな話題を集めている。