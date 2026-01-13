カメラのキタムラ大阪・なんばCITY店は1月24日（土）から1月31日（土）まで、2020年のリニューアルから6周年を迎えることを記念し「5周年すっとばして6周年祭」を開催する。 期間中は、リコーイメージング「GR IV」や富士フイルム「X100VI」などカメラの日替わり抽選販売を実施。抽選券先着100枚で、各日11時から12時まで店頭で配布される。当選した場合は当日中に製品を購入する必要がある。 このほか