運命の人とめぐり合う、またはゴールインを意味する『影響線』とは！？【手相の教科書】

運命の人とめぐり合う、またはゴールインを意味する『影響線』とは

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●恋愛の始まりや結婚を示すサイン

素敵な人との出会いや恋愛の始まり、結婚のサインを手相で見るのに重要なポイントを解説していきましょう。特に重要な線は、恋愛や結婚まで進む可能性のある運命の人との出会いや実際に恋愛がスタートする、また結婚をすることを示す「恋愛線」、次に理想的な相手との交際スタートや結婚など、自分の願望が叶うことを示す「開運線」、人生を共に歩む素敵なパートナーの出現や人生に素晴らしい影響を与えてくれる人との出会いや結婚を示す「影響線」です。また、結婚など自分の人生にとって大きな出来事は、運命線の変化に現れることが多いのも大きな特徴です。その線の現れ方やおおよその時期を知ることで、タイミングを逃すことなく大きな幸せをつかんで頂きたいと思います。

影響線

運命線に合流する線を「影響線」と言います。この相は運命の人とめぐり合う、またはゴールインを意味する、とても良い吉相です。①の影響線の場合、身内を意味する金星丘方面から上昇する影響線が運命線に合流するケースで、身内（親・兄弟・親戚など）からの紹介やお見合いによる出会いや交際スタート、婚約、結婚などの意味を持ちます。身内の中には、古くからの友人なども含まれます。

②の影響線の場合、他人の意味を持つ月丘から上昇する影響線が運命線に合流するケースで、この場合は学生の時から知り合いや職場の人など身内と関係の無い状況で出会った人や、まったくの偶然の出会いなどで結婚につながることを意味します。どちらとも、影響線が運命線に合流する時期に出会いや結婚する可能性があります。



【出典】『新版 手相の教科書』 著：青木智