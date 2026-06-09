白州蒸溜所「白州 森香るハイボール 体感ミニセミナー」開催 自分で作るハイボール＆ロック・水割りを体験
サントリー白州蒸溜所は、シングルモルトウイスキー『白州』の魅力を体感できる有料イベント「白州 森香るハイボール 体感ミニセミナー」を、6月16日より火・水・木限定で開催する。
【写真】自然を眺めながら味わう一杯…白州蒸溜所テイスティングラウンジ
同イベントは、森の蒸溜所から生まれたシングルモルトウイスキー『白州』の魅力を、さまざまな飲み方で体感できるミニセミナー。参加者は、白州蒸溜所に到着後、まずビジターセンターで入場受付を行い、集合場所となるウイスキー博物館へ向かう。館内では、森の蒸溜所で育まれるシングルモルトウイスキー『白州』の魅力やこだわりに触れることができる。
その後、会場となるテイスティングラウンジで、『白州 森香るハイボール』と、シングルモルトウイスキー『白州』の水割りまたはロックの計2杯を体験。参加者自身が『白州 森香るハイボール』を作りながら、爽やかな味わいを引き出す作り方のポイントを学ぶ。森を望む空間で、自然を感じる一杯を味わえる内容となっている。
開催は6月16日から7月16日までの火・水・木曜日限定で、6月16日、17日、18日、23日、24日、25日、30日、7月1日、2日、7日、8日、9日、14日、15日、16日に実施される。時間は各日午後2時50分から午後3時30分までで、所要時間は約40分。白州蒸溜所内のウイスキー博物館・テイスティングラウンジを会場に行われる。
対象は、白州蒸溜所・サントリー天然水 南アルプス白州工場に来場した20歳以上の人。参加費は1人1500円（税込）で、当日ビジターセンターで支払う。なお、支払いはキャッシュレス決済のみで、現金は利用できない。
参加には、「ウイスキー博物館・セントラルハウス入場（無料）」の予約、またはツアーへの参加が必要となる。セミナー自体は事前予約不要で、当日先着順で案内。受付は各回開始15分前に締め切られる。
【写真】自然を眺めながら味わう一杯…白州蒸溜所テイスティングラウンジ
同イベントは、森の蒸溜所から生まれたシングルモルトウイスキー『白州』の魅力を、さまざまな飲み方で体感できるミニセミナー。参加者は、白州蒸溜所に到着後、まずビジターセンターで入場受付を行い、集合場所となるウイスキー博物館へ向かう。館内では、森の蒸溜所で育まれるシングルモルトウイスキー『白州』の魅力やこだわりに触れることができる。
開催は6月16日から7月16日までの火・水・木曜日限定で、6月16日、17日、18日、23日、24日、25日、30日、7月1日、2日、7日、8日、9日、14日、15日、16日に実施される。時間は各日午後2時50分から午後3時30分までで、所要時間は約40分。白州蒸溜所内のウイスキー博物館・テイスティングラウンジを会場に行われる。
対象は、白州蒸溜所・サントリー天然水 南アルプス白州工場に来場した20歳以上の人。参加費は1人1500円（税込）で、当日ビジターセンターで支払う。なお、支払いはキャッシュレス決済のみで、現金は利用できない。
参加には、「ウイスキー博物館・セントラルハウス入場（無料）」の予約、またはツアーへの参加が必要となる。セミナー自体は事前予約不要で、当日先着順で案内。受付は各回開始15分前に締め切られる。