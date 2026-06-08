FC東京MF小泉慶が清水へ完全移籍「ピッチの上で表現するだけだと思います」
FC東京は8日、MF小泉慶(31)が清水エスパルスへ完全移籍することを発表した。
小泉は2023年にFC東京へ加入し、3年連続でリーグ戦30試合以上に出場。だが、今季は全20試合のうち10試合の出場にとどまっていた。両クラブを通じて以下のようにコメントしている。
▽FC東京
「東京に在籍した3年半で自分は2年間キャプテンを務めさせてもらいました。苦しいこともありましたが、ファン・サポーターのみなさんが一緒に支えてくれたからこそ乗り越えることができました。本当にありがとうございます。今回自分はこういう決断をしましたが、この東京での3年半で経験した出来事、出逢いは、自分にとって大きくてかけがえないものですし、出逢ったすべてのみなさんに感謝します。本当にありがとうございました」
▽清水
「清水エスパルスに加入することになりました小泉慶です。ピッチの上で表現するだけだと思いますので、勝利のために全力でプレーします。応援よろしくお願いします」
小泉は2023年にFC東京へ加入し、3年連続でリーグ戦30試合以上に出場。だが、今季は全20試合のうち10試合の出場にとどまっていた。両クラブを通じて以下のようにコメントしている。
▽FC東京
「東京に在籍した3年半で自分は2年間キャプテンを務めさせてもらいました。苦しいこともありましたが、ファン・サポーターのみなさんが一緒に支えてくれたからこそ乗り越えることができました。本当にありがとうございます。今回自分はこういう決断をしましたが、この東京での3年半で経験した出来事、出逢いは、自分にとって大きくてかけがえないものですし、出逢ったすべてのみなさんに感謝します。本当にありがとうございました」
▽清水
「清水エスパルスに加入することになりました小泉慶です。ピッチの上で表現するだけだと思いますので、勝利のために全力でプレーします。応援よろしくお願いします」