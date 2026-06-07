夏休みは「家族で沖縄旅行」の予定が“マイル改悪”でショック！「座席指定は24時間前」「空席が少ないと追加マイルが必要」!? 注意すべき変更点とは？ 家族4人の“必要マイル数”も確認

マイレージ制度、最近の主な変更点

JALは2025年6月、ANAは2026年5月から、国内線の特典旅行券の必要マイル数が変わりました。両社とも、必要マイル数だけを変えたというよりも、全体的な運賃体系の変更・再編の一環としての意味合いを持ちます。

ANAは、これまでの運賃分類「スーパーバリュー／旅割／バリュー」を「シンプル／スタンダード／フレックス」に再編成し、それに合わせてマイル積算率・プレミアムポイント積算ルールも変わりました。例えば、「シンプル」は24時間前にならないと座席指定ができないため、家族旅行では注意が必要になります。

JALは、2023年に運賃体系をリニューアルしました。「先得」などの早期割引を廃止し、運賃体系を「フレックス（普通運賃）／セイバー（割引運賃）／プロモーション（特別割引）」の3つに再編成。

これを基に2025年の改定では、必要な基本マイル数を国内線、国際線ともに引き上げました。うち国内線は、各区間片道あたりの基本マイルを一律500マイルアップしています。

JALの特典旅行券は、「基本マイル数」に「特典航空券PLUS」という追加マイルを加える2段構えで必要マイルが決まります。単純に言うと、空席が少ない場合は追加マイルを払えば予約できる、という仕組みです。



JALよりもANAの変更が大きい国

2026年5月から実施されているANAのマイル制度変更は、JALの変更よりも内容が多岐にわたるため、ここで主な変更点を整理します。



【特典航空券に関するもの】 ・有効期限の変更：新規発券から1年以内に旅行開始、以降の区間も出発日から1年以内に利用

・乗り継ぎ旅程の新設（片道1区間／2区間に加えて新パターン）

・沖縄離島専用マイルチャート廃止（2026年5月18日搭乗分まで）

・幼児、小児区分の変更：幼児0～1歳（膝上は無料）、小児2～11歳（座席必要→大人と同額マイル）

・国内線プレミアムクラスへのアップグレードにマイルが利用可能に。「シンプル」は対象外の点に注意。

・ANAカードファミリーマイル／AFAで合算した特典航空券もWebで変更・払い戻し可能に。

・これまで、前年のANAグループ運航便の利用実績に応じて獲得できた専用ポイント「アップグレードポイント制度」の廃止。



座席クラスのアップグレードがマイルで可能になった点などはプラスですが、変更点の多くは利用者にとってマイナスな内容になっています。



羽田―那覇、大人4人往復する場合の必要マイルは？

夏のハイシーズンに家族4人でマイルを使って東京から沖縄に旅行する場合に、最安で行ける必要マイル数の合計は次の通りです。



【東京―那覇】カッコ内は1人当たりのマイル数 ・JAL：7万6000～17万8000マイル（1万9000～4万4500マイル）

・ANA：8万4000マイル（2万1000マイル）



JALは「基本マイル＋PLUS変動制」のため、空席状況に応じて必要マイルが増加します。変更前よりも基本必要マイルが500マイル増加し、「PLUS」の変動幅も増加したため、最低2万マイル以上増加しました。ANAは必要マイル数が固定的で、変更前と必要マイル数に変わりはありません。



まとめ

マイレージ制度の変更によって、特典旅行券のお得感は全体的に減っています。

たまっているマイルを使う場合は、特別マイル加算が大きかったり、家族全員の座席を確保しにくかったりするハイシーズンではなく、通常期に使うことを狙うほうが良いかもしれません。



出典

日本航空株式会社 JAL国内線特典航空券

全日空 特典航空券

執筆者 : 掛川夏

2級ファイナンシャル・プランニング技能士、証券外務員一種