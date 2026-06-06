TVアニメ『BLACK TORCH』2026年7月4日（土）22:00よりTOKYO MXほか各局にて放送開始！新キービジュアル、新PVを公開！主題歌情報も解禁！

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TVアニメ『BLACK TORCH』は2026年7月4日（土）22:00よりTOKYO MXにて放送！ほか各局でも同日より順次放送することが決定した。また本作の新キービジュアル・新PVの公開、OPテーマ・EDテーマ情報など各種新情報が解禁された。

2026年7月4日（土）放送のTVアニメ『BLACK TORCH』、新キービジュアル・新PVが公開された。新キービジュアルには本作の主人公である弐郎とその相棒である羅睺。弐郎の所属する対物ノ怪特別機動隠密部隊・通称号《黒の灯火（ブラックトーチ）》のメンバーである一華、零司、司場、宇佐美の面々に加え、彼らに立ちはだかる物ノ怪の咬牙。そして天鬼が勢揃いの迫力のあるビジュアルに仕上がった。

新PVでは各キャラクターの姿に加え、本作のOPテーマであるSiM 「FREEZE ME UP」、EDテーマであるI Don’t Like Mondays. 「Groooovy」を初公開！迫力のバトルシーンと魅力的なテーマ曲をチェックして、7月の放送を楽しみに待とう。

●楽曲情報

OPテーマ

SiM

「FREEZE ME UP」

作詞 MAH / Jon Lundin

作曲＆編曲 SiM / Jon Lundin

＜アーティストコメント＞



マンガは宇宙。読者の数だけ銀河がある。僕の脳内に広がったBLACK TORCH銀河を、音と言葉で精一杯表現すると、こうなります。という曲です。アニメスタートおめでとうございます！

EDテーマ

I Don’t Like Mondays.

「Groooovy」

作詞 YU / Takahiro Yamaguchi

作曲 I Don’t Like Mondays.(rhythm zone)

＜アーティストコメント＞



今回、「Groooovy」という楽曲をエンディングテーマとして書き下ろさせていただきました。

弐郎達の戦いの日々の裏にある、穏やかな日常の風景をイメージしながら、逆境も乗りこなして人生を楽しんでいこうという想いで制作した1曲です。

「BLACK TORCH」という作品に華を添えつつも、この曲に触れる方の人生にも寄り添えるような楽曲になれれば嬉しいです。

素敵な作品に携わることができ大変光栄です。

●作品情報

TVアニメ『BLACK TORCH』

放送情報

2026年7月4日（土）よりTOKYO MXほか各局にて放送開始！

各配信プラットフォームにて地上波同時配信！

TOKYO MX：7月4日（土）から 毎週土曜22:00-22:30

サンテレビ：7月4日（土）から 毎週土曜22:30-23:00

テレビ愛知：7月4日（土）から 毎週土曜25:55-26:25

RKB毎日放送：7月4日（土）から 毎週土曜26:30-27:00

北海道テレビ放送：7月4日（土）から 毎週土曜26:35-27:05

BS11：7月4日（土）から 毎週土曜22:30-23:00

※放送・配信時間は変更になる場合がございます。

＜INTRODUCTION＞

忍者の末裔として祖父に育てられ、動物と話す能力を持つ高校生・我妻弐郎は、ある日、森の中で傷つき倒れる黒猫・羅睺と出会う。

一見ただの黒猫に見えた羅睺だったが…。

その正体は、かつて「黒き凶星」と呼ばれた伝説の物ノ怪だった！？

そんな羅睺の強大な力を利用しようと忍び寄る物ノ怪の影……。

そして、物ノ怪の監視と排除を行う国の秘密組織「公儀隠密局」の介入。

羅睺の力を巡った様々な思惑が渦巻く中で弐郎と羅睺が示す「覚悟」とは――！？

物ノ怪と少年の出会いから始まる「忍」バトル、ここに開幕――！！！

【CAST】

我妻弐郎：鈴木崚汰

羅睺：上田燿司

鬼子母神一華：千本木彩花

桐原零司：榎木淳弥

司場涼介：諏訪部順一

宇佐美花：上田麗奈

天鬼：森川智之

咬牙：岡本信彦

我妻寿正：辻 親八

久澄陶子：甲斐田裕子

時枝蛮十郎：大塚芳忠

【STAFF】

原作：タカキツヨシ（集英社刊）

監督：馬引 圭

キャラクターデザイン：鈴木 豪

シリーズ構成・脚本：市川十億衛門

サブキャラクターデザイン：中村ユミ、鈴木政彦、木下真梨子

デザインワークス：菊池隼也

美術監督：高橋佐知、今泉聖子

色彩設計：のぼりはるこ

CG ディレクター：内藤博高

撮影監督：山本 聖

編集：吉武将人

音響監督：高寺たけし

音響効果：山谷尚人

音楽：やまだ豊

アニメーション制作：100studio

オープニングテーマ

SiM 「FREEZE ME UP」

エンディングテーマ

I Don’t Like Mondays. 「Groooovy」

©タカキツヨシ／集英社・BLACK TORCH製作委員会

関連リンク

TVアニメ『BLACK TORCH』公式サイト

https://blacktorch-anime.com/