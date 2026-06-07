名探偵プリキュア！とコナンのコラボグッズ発売！アクスタ・缶バッジなど公開
アニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ）と『名探偵コナン』のコラボグッズが、プリキュア プリティストアで23日に発売されることが決定した。取扱店舗は常設店が東京・大阪・横浜・越谷・名古屋で、プリティストアオンラインでは23日13時より発売となる。
【画像】センス抜群な絵柄！プリキュアとコナンのコラボグッズたち
発売されるのは、アクリルスタンドとキラキラビッグ缶バッジ、アクリルコースターとなっている。
『名探偵プリキュア！』と『コナン』のコラボは先日、それぞれ放送局とアニメ制作会社が異なる2つのアニメで、垣根を越えた名探偵コラボ放送を実施。
『名探偵プリキュア！』放送回に江戸川コナンが登場、『コナン』放送回にキュアアンサーが登場し、大きな話題になった。
【画像】センス抜群な絵柄！プリキュアとコナンのコラボグッズたち
発売されるのは、アクリルスタンドとキラキラビッグ缶バッジ、アクリルコースターとなっている。
『名探偵プリキュア！』と『コナン』のコラボは先日、それぞれ放送局とアニメ制作会社が異なる2つのアニメで、垣根を越えた名探偵コラボ放送を実施。
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