『名探偵プリキュア！』場面カット（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996（C）ABC-A・東映アニメーション

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　アニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ）と『名探偵コナン』のコラボグッズが、プリキュア プリティストアで23日に発売されることが決定した。取扱店舗は常設店が東京・大阪・横浜・越谷・名古屋で、プリティストアオンラインでは23日13時より発売となる。

【画像】センス抜群な絵柄！プリキュアとコナンのコラボグッズたち

　発売されるのは、アクリルスタンドとキラキラビッグ缶バッジ、アクリルコースターとなっている。

　『名探偵プリキュア！』と『コナン』のコラボは先日、それぞれ放送局とアニメ制作会社が異なる2つのアニメで、垣根を越えた名探偵コラボ放送を実施。

　『名探偵プリキュア！』放送回に江戸川コナンが登場、『コナン』放送回にキュアアンサーが登場し、大きな話題になった。