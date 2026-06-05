モナキ初のラジオ番組、7．4放送スタート！ 土曜の朝に等身大のおしゃべりをお届け
“純烈の弟分”モナキの初ラジオ番組『ラジオやで☆モナキやねん☆しらんけど』（TBSラジオ）が、7月4日（土）の5時5分からレギュラー放送される。
【写真】先月末に発表された、モナキ初の冠特番
■「4人の掛け合いをしっかり届けたい」
モナキは、純烈・酒井一圭プロデュースの「セカンドチャンスオーディション」の応募者1000人の中から選ばれた、じん、おヨネ、ケンケン、サカイJr.で構成された4人組グループ。デビュー前からSNSを通じて大ブレイクし、今年4月に日本クラウンからデビュー。デビュー後も話題が続き、先月末には、初の冠特番『モナキ 純度100％！』（テレビ朝日［関東ローカル］）が発表されていた。
そして今回決まった15分間の本番組では、ブレイクの大きな理由である「親しみやすさ」を前面に押し出し、老若男女幅広い層が楽しめる時間をお届け。
メンバーは、初めてラジオ番組を担当するにあたり、「ボクたちで大丈夫なのかな？」と小さな不安をのぞかせる一方で、「4人の掛け合いをしっかり届けたい」「土曜の朝、ボクたちの声で元気になってもらえたら」と熱い意気込みを語っている。
また、リスナーと近い距離感で、等身大のおしゃべりを届け、ときには挑戦的な企画にも取り組むという。この番組でしか聞けない、モナキの「今現在の声」が楽しめるだろう。
ラジオ番組『ラジオやで☆モナキやねん☆しらんけど』は、7月4日（土）の5時5分からTBSラジオで毎週土曜日放送。
【写真】先月末に発表された、モナキ初の冠特番
■「4人の掛け合いをしっかり届けたい」
モナキは、純烈・酒井一圭プロデュースの「セカンドチャンスオーディション」の応募者1000人の中から選ばれた、じん、おヨネ、ケンケン、サカイJr.で構成された4人組グループ。デビュー前からSNSを通じて大ブレイクし、今年4月に日本クラウンからデビュー。デビュー後も話題が続き、先月末には、初の冠特番『モナキ 純度100％！』（テレビ朝日［関東ローカル］）が発表されていた。
メンバーは、初めてラジオ番組を担当するにあたり、「ボクたちで大丈夫なのかな？」と小さな不安をのぞかせる一方で、「4人の掛け合いをしっかり届けたい」「土曜の朝、ボクたちの声で元気になってもらえたら」と熱い意気込みを語っている。
また、リスナーと近い距離感で、等身大のおしゃべりを届け、ときには挑戦的な企画にも取り組むという。この番組でしか聞けない、モナキの「今現在の声」が楽しめるだろう。
ラジオ番組『ラジオやで☆モナキやねん☆しらんけど』は、7月4日（土）の5時5分からTBSラジオで毎週土曜日放送。