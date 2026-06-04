『世にも奇妙な物語 ’26夏の特別編』が、6月27日21時よりフジテレビ系で放送されることが決定。1作品目となる『遺体は一体……』で上川隆也が主演を務めることが発表された。

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本作は、ストーリーテラー・タモリと豪華キャストが“奇妙な世界”へといざなう人気シリーズの最新作。1990年4月にレギュラードラマとして放送を開始し、その後は特別編という形で年に2度放送を続けてきた。各時代を代表する作家や脚本家と俳優の組み合わせによって、その名の通り“奇妙な”物語の世界観を作り出してきた本シリーズ。今回は新作短編4本が放送される。

ベテラン刑事の桜庭孝夫（上川隆也）は、その日も事件の匂いを嗅ぎつけて、一軒家を訪れていた。事件現場にはすでに、後輩でもある係長・栗山道人（髙橋洋）と若手刑事・新藤玲也（樋口幸平）が到着。そして2階の寝室には、男女の遺体が横たわっていた。寝室を後にした桜庭は、植え込みの中から血の付いた包丁を発見。しかし手袋を取りに戻った寝室からは、先ほどはあったはずの女の遺体が消えていた。あり得ない事態に驚く桜庭と、遺体なんて最初からなかったと困惑する栗山たち。さらに見つけたはずの凶器や階段の血痕が、跡形もなく消えていて……。

『世にも奇妙な物語』への出演は今回が初となる上川は、これまで数多くの作品で刑事役を演じてきた。今回の役柄について、上川は「今までさまざまな作品で務めてきた刑事モノにはない要素があって、『世にも奇妙な物語』ならではの事件に描かれているのが新鮮でした」とコメントしている。共演には、桜庭の同僚刑事を演じる髙橋洋、樋口幸平が名を連ねる。

また、演出を担当した紙谷楓は「タイトルの『一体』とは、遺体の数なのか、それとも『いったいどうして？』という意味なのか、結局どんな話なのか、ホラーなのかミステリーなのか、主演の上川隆也さんは何者なのか、あまりにも混沌過ぎる奇妙な世界をお楽しみください」と語っている。

■上川隆也（桜庭孝夫役）コメント・『世にも奇妙な物語』に出演が決まった時の感想これまでフジテレビさんの作品には何度も出させていただき、一つ一つが印象深くはあるのですが、『世にも奇妙な物語』の企画は今までご縁がなく、お声は掛からないものだと思っていたので、今回のオファーは、純粋に驚きましたし意外でした。

・『遺体は一体……』の台本を読まれての感想今回、刑事役ですが、今までさまざまな作品で務めてきた刑事モノにはない要素があって、『世にも奇妙な物語』ならではの事件に描かれているのが新鮮でした。これまで演じてきた刑事をどう活かしていこうかと、創意工夫の意欲を掻き立てられるように感じました。

・主人公・桜庭を演じてとても楽しかったです。共演させていただいた髙橋（洋）さん、樋口（幸平）くんも作品にとてもいい味を持ち込んでくださって、3人でのお芝居もやりとりも実に楽しかった。撮影期間は長くなかったのですが、その濃密さゆえにあっという間にお二方とも距離が縮まって、いい意味で遠慮や距離感のないドラマ作りに臨めたと思います。桜庭という人物がどうであったかは……ご覧になってくださる視聴者の皆さんに委ねるしかないのですが、撮影現場はとても楽しく良い現場でした。

・視聴者へメッセージ今作は、昨年冬に出演させていただいたドラマ『問題物件』で関わったスタッフチームと再び一緒に作ったドラマでもあります。『問題物件』を楽しんで観てくださった方にはまた別の意味で堪能していただけると思いますし、もし今回の『遺体は一体……』を観て気に入っていただけたら、これをきっかけに『問題物件』もまたご覧いただければと思います（笑）。精一杯みんなで知恵を出し合って作った作品ですので、ぜひその熱意をお受け取りください。

■紙谷楓（演出）コメントタイトルの「一体」とは、遺体の数なのか、それとも「いったいどうして？」という意味なのか、結局どんな話なのか、ホラーなのかミステリーなのか、主演の上川隆也さんは何者なのか、あまりにも混沌過ぎる奇妙な世界をお楽しみください。（文＝リアルサウンド編集部）