『バナ穴 BANA_ANA』稲垣吾郎×草磲剛×香取慎吾の場面写真公開 上映劇場も決定
6月27日に公開される、稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾が主演を務める映画『バナ穴 BANA_ANA』の上映劇場が発表され、あわせて場面写真が公開された。
参考：稲垣吾郎×草磲剛×香取慎吾『バナ穴』はどんな異色作に？ 山内ケンジとの化学反応に期待
本作は、2018年に2週間限定公開で28万人を動員した4本の短編からなるオムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』の第2弾。監督・脚本は前作から引き続き『友だちのパパが好き』『アジアのユニークな国』などの山内ケンジが務める。
共演には、ファーストサマーウイカ、趣里、古舘寛治、小澤征悦、吹越満、葉山さら、水野響心、鄭亜美が名を連ねた。
山内監督のこだわりあふれる“わからないムービー”を届けるにあたり、上映劇場についても日本全国のこだわりを持つミニシアターを中心に上映が決定した。
あわせて公開されたのは、4点の場面写真。バナナ片手に何かを見つけた草磲と香取、不穏な空気を醸し出す稲垣など、謎めいた展開を予感させる。
【上映劇場一覧】［北海道］ローソン・ユナイテッドシネマ札幌（6月28日（日）～）
［青森県］イオンシネマ新青森（6月28日（日）～）
［岩手県］イオンシネマ江釣子（6月28日（日）～）
［宮城県］109シネマズ富谷（6月28日（日）～）
［山形県］イオンシネマ天童（6月28日（日）～）ムービーオンやまがた（7月5日（日）～）
［福島県］イオンシネマ福島（6月28日（日）～）
［東京］グランドシネマサンシャイン 池袋（6月27日（土）～）kino cinéma新宿（6月28日（日）～）ユーロスペース（7月4日（土）～）ユナイテッド・シネマ豊洲（6月28日（日）～）イオンシネマ八王子滝山（6月28日（日）～）kino cinéma 立川髙島屋S.C.館（6月28日（日）～）
［神奈川］kino cinéma横浜みなとみらい（6月28日（日）～）イオンシネマ港北ニュータウン（6月28日（日）～）
［埼玉］イオンシネマ浦和美園（6月28日（日）～）イオンシネマ春日部（6月28日（日）～）イオンシネマ羽生（6月28日（日）～）
［千葉］イオンシネマ幕張新都心（6月28日（日）～）
［茨城］イオンシネマ守谷（6月28日（日）～）
［群馬］イオンシネマ太田（6月28日（日）～）
［新潟］新潟・市民映画館シネ・ウインド（7月4日（土）～）
［石川］イオンシネマ白山（6月28日（日）～）
［愛知］ミッドランドスクエア シネマ（6月28日（日）～）
［静岡］静岡シネ・ギャラリー（6月28日（日）～）
［三重］イオンシネマ東員（6月28日（日）～）
［大阪］kino cinéma心斎橋（6月28日（日）～）109シネマズ箕面（6月28日（日）～）
［兵庫］kino cinéma神戸国際（6月28日（日）～）元町映画館（6月28日（日）～）豊岡劇場（6月28日（日）～）
［京都］京都シネマ（6月28日（日）～）
［和歌山］イオンシネマ和歌山（6月28日（日）～）
［岡山］シネマ・クレール（7月3日（金）～）
［広島］シネマ尾道（7月4日（土）～）
［愛媛］シネマサンシャインエミフルMASAKI（6月28日（日）～）
［福岡］ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13（6月28日（日）～）kino cinéma天神（6月28日（日）～）
［佐賀］シアター・エンヤ（7月3日（金）～）
［熊本］Denkikan（6月28日（日）～）本渡第一映劇（7月3日（金）～）
［大分］シネマ5bis（6月28日（日）～）
［宮崎］宮崎キネマ館（6月28日（日）～）
［鹿児島］ガーデンズシネマ（6月28日（日）～）
［沖縄］桜坂劇場（6月28日（日）～）
※劇場により、上映開始日・上映期間が異なる※『バナ穴 BANA_ANA』の「_」は正式には「🕳️」（絵文字の穴）
（文＝リアルサウンド編集部）