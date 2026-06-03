ÊäÀµÍ½»»°Æ 3.1Ãû±ß¤ò³ÕµÄ·èÄê
¡¡À¯ÉÜ¤Ï¡¢ÃæÅì¾ðÀª¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢°ìÈÌ²ñ·×¤ÎºÐ½ÐÁí³Û¤¬3Ãû1135²¯±ß¤È¤Ê¤ëÊäÀµÍ½»»°Æ¤ò³ÕµÄ·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºâ¸»¤ÏÁ´³Û¡¢ÀÖ»ú¹ñºÄ¤ÇÏÅ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀ¯ÉÜ¤¬ÊäÀµÍ½»»°Æ3.1Ãû±ß¤ò³ÕµÄ·èÄê
¡¡ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ç¤Ï¡¢ÃæÅì¾ðÀª¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤ÊÍ½È÷Èñ¤È¤·¤Æ2Ãû5000²¯±ß¡¢7·î¤«¤é9·î¤ÎÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹Âå»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÍ½È÷Èñ¤ÎÊäÅ¶¤Ë5135²¯±ß¡¢¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¼«¼£ÂÎ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç»È¤¨¤ëÃÏÊý¤Ø¤Î¸òÉÕ¶â¤Ë1000²¯±ß¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÈÌ²ñ·×¤ÎºÐ½ÐÁí³Û¤Ï3Ãû1135²¯±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢Á´³Û¤òÀÖ»ú¹ñºÄ¤ÇÏÅ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ï¹ñ²ñ¤Ç¤Î¿³µÄ¤ò·Ð¤Æ5Æü¤ËÀ®Î©¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë