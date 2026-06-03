¡ÖÀ¾¿·½É¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡×É¹Àî¤¤è¤·¡¢»×¤¤½Ð¤Î¡È30Ç¯Êª¡É¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö18ºÐ¤Ç¾åµþ¤·¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¡×
²Î¼ê¤ÎÉ¹Àî¤¤è¤·¤µ¤ó¤Ï6·î2Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£»×¤¤½Ð¤Î¤Á¤ã¤ÖÂæ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È30Ç¯Êª¡É¤Î¤Á¤ã¤ÖÂæ
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö30Ç¯¤â¤Î¤¹¤´¤¤¡¡»×¤¤½Ð¤âÁÉ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö»°½½Ç¯Êª¤Î¤Á¤ã¤ÖÂæ¤òÂç»ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡¡Îò»Ë¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢½é¿´¤òËº¤ì¤Ê¤¤¿´¡ÄÂçÂº·É¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥¿¥ª¥ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Á¤ã¤ÖÂæ¡¡¤º¤Ã¤ÈKIINA.¤Á¤ã¤ó¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¡¥¿¥ª¥ëåºÎï¤Ê¿§¤À¤·¥ª¥·¥ã¥ì¡×¡Ö30Ç¯Á°¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È¤Ï¶Ã¤¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬º£É÷¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤Æ¹¥¤¤À¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È30Ç¯Êª¡É¤Î¤Á¤ã¤ÖÂæ
¡Ö»×¤¤½Ð¤âÁÉ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×É¹Àî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹â¹»Â´¶È¸å18ºÐ¤Ç¾åµþ¤·¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¡¢À¾¿·½É¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¿¤Á¤ã¤ÖÂæ¤Ëº£¤ÎºîÉÊ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¡£30Ç¯Êª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤Á¤ã¤ÖÂæ¤Î¾å¤Ë¡ÖKIINA. RELEASE LIVE¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥¿¥ª¥ë¤äCD¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ì£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëÉ¹Àî¤µ¤ó¡£Æ±Æü¡¢¡Ö°ìÇ¯³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¿ÀÖºä¾¾Àî¤Ç¤Îµ×¤·¤Ö¤ê¤Î³°¿©¡£¤Û¤Ü¼«¿æ¤Ê¤Î¤Ç10Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤¯¤é¤¤¤Î¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¾Ð¾Ð¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Èþ¤·¤¤¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)