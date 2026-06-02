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YouTubeチャンネル「集まれ文具ラバーズ【文具店勤務13年目】」のありさんが、「【可愛すぎ】ステンドグラス風シールが最高『グラスパーラーステッカー第2弾』を開封！使い方アイデア実演も│ 文具 シール デコ」と題した動画を公開した。クーリアの「グラスパーラーステッカー」第2弾の全6柄を開封し、手帳や小物への具体的なデコレーションアイデアを紹介している。



ありさんは、同ステッカーの最大の魅力をステンドグラス風の透け感にあると解説。「クリアな部分と半透明な部分、不透明で見えない部分の立体感があるデザインがめちゃめちゃ可愛い」と絶賛する。



第2弾は、レモンやうさぎが描かれたイエローベース、クラゲやクリームソーダが並ぶパープル、バレエモチーフのブルー＆ピンク、色合いが強めのグリーン＆オレンジ、いちご柄、そしてチョコミントの全6種類。特にチョコミント柄のクマがアイスに抱きつくデザインや、第1弾にはなかった白鳥などの個性豊かなラインナップを一つずつ手に取って見せている。



さらに動画後半では、少し厚みのあるシールの特徴を活かした活用法を実演。ビニールカバー付きのノートや、クリアバインダーの表紙にバランスを見ながら配置するデコレーションを披露した。また、無印良品のウェットティッシュケースなどの日用雑貨に貼るアイデアや、シールに1穴パンチで穴を開け、ボールチェーンを通してキーホルダーに変身させるという斬新なテクニックも紹介。「自分の持ち物の目印代わりに使ったり、お気に入りのモチーフをぶら下げて楽しむのもいい」と提案した。



単なるシールとしての役割を超え、日用品を手軽にカスタマイズできるアイテムとしての可能性を提示した本動画。

文具の枠にとらわれない自由な発想は、お気に入りのアイテムで日常を彩るためのヒントになりそうだ。