モーニング娘。’26、新メンバーに13歳の鈴木もあ 杉原、石川に続く3人目の18期生に
モーニング娘。'26は2日、公式YouTubeチャンネルを更新。新メンバーに鈴木もあ（13）が決定したと発表した。
【動画】初々しいインタビューも…メンバー発表の模様
鈴木は5月に行われた公開実力診断テストでダンス賞を受賞。研修期間を経て モーニング娘。'26への加入が決定した。動画内でリーダーの野中美希から18期メンバーとしての加入がサプライズで伝えられた。鈴木は自身を「負けず嫌い」と紹介。今後は「すーも」と呼ばれたいとの願望を語った。
鈴木は「これから、いろんなところでキラキラ輝くモーニング娘。になれていけたらいいなって思います」と決意を語った。
鈴木は2013年4月12日生まれ、神奈川県出身。2025年2月から「ハロプロ研修生」に所属していた。
同グループでは、3月にハロプロ研修生の杉原明紗の加入を発表。先月28日には石川華望の加入が発表され、鈴木が3人目の18期メンバーとなる。
【動画】初々しいインタビューも…メンバー発表の模様
鈴木は5月に行われた公開実力診断テストでダンス賞を受賞。研修期間を経て モーニング娘。'26への加入が決定した。動画内でリーダーの野中美希から18期メンバーとしての加入がサプライズで伝えられた。鈴木は自身を「負けず嫌い」と紹介。今後は「すーも」と呼ばれたいとの願望を語った。
鈴木は「これから、いろんなところでキラキラ輝くモーニング娘。になれていけたらいいなって思います」と決意を語った。
鈴木は2013年4月12日生まれ、神奈川県出身。2025年2月から「ハロプロ研修生」に所属していた。
同グループでは、3月にハロプロ研修生の杉原明紗の加入を発表。先月28日には石川華望の加入が発表され、鈴木が3人目の18期メンバーとなる。