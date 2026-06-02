百年構想リーグ地域リーグラウンドベスト11が決定!! J1EASTは鹿島&J1WESTは名古屋から最多選出
J1百年構想リーグ、J2・J3百年構想リーグ全6グループから11名ずつ、合計66名が選出された。なお、J1から選出された選手には賞金30万円と記念品、J2・J3から選出された選手には記念品が授与されるようだ。
ベストイレブンは監督および選手投票結果を基に、グループごとにOB選考委員会にて審議し、クラブ選考委員会が決定している。
■J1EAST
GK早川友基(鹿島)
DFキム・テヒョン(鹿島)
DF植田直通(鹿島)
DF室屋成(FC東京)
DF濃野公人(鹿島)
MF三竿健斗(鹿島)
MF佐藤龍之介(FC東京)
MF森田晃樹(東京V)
FW鈴木優磨(鹿島)
FWレオ・セアラ(鹿島)
FW佐藤恵允(FC東京)
■J1WEST
GK中村航輔(C大阪)
DF藤井陽也(名古屋)
DFマテウス・トゥーレル(神戸)
DF塩谷司(広島)
DF中野就斗(広島)
MF中山克広(名古屋)
MF田中駿汰(C大阪)
MF井手口陽介(神戸)
FW木村勇大(名古屋)
FW山岸祐也(名古屋)
FWデニス・ヒュメット(G大阪)
■J2・J3 EAST-A
GK林彰洋(仙台)
DF五十嵐聖己(仙台)
DF菅田真啓(仙台)
DF飯泉涼矢(秋田)
DF新保海鈴(横浜FC)
MF岩渕弘人(仙台)
MF鎌田大夢(仙台)
MF武田英寿(仙台)
MFアルトゥール・シルバ(湘南)
MF杉本蓮(相模原)
FW山田寛人(湘南)
■J2・J3 EAST-B
GK田川知樹(札幌)
DF西野奨太(札幌)
DF堂鼻起暉(いわき)
DF小田逸稀(松本)
DF永野修都(藤枝)
MF山中惇希(いわき)
MF泉柊椰(大宮)
MF安田虎士朗(甲府)
MF福田晃斗(岐阜)
FWカプリーニ(大宮)
FW山本桜大(大宮)
■J2・J3 WEST-A
GKバウマン(新潟)
DF舩木翔(新潟)
DF岡本將成(富山)
DF山田奈央(徳島)
MF藤原奏哉(新潟)
MF亀田歩夢(富山)
MF谷本駿介(富山)
MFチョン・ウヨン(富山)
MF布施谷翔(富山)
FW田村翔太(奈良)
FWルーカス・バルセロス(徳島)
■J2・J3 WEST-B
GK茂木秀(宮崎)
DF黒木謙吾(宮崎)
DF下川陽太(宮崎)
DF松本雄真(宮崎)
DF山田裕翔(鹿児島)
MF西澤健太(鳥栖)
MF井上怜(宮崎)
MF奥村晃司(宮崎)
MF渡邉英祐(宮崎)
MF嵯峨理久(鹿児島)
FW土信田悠生(宮崎)
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明治安田Jリーグ百年構想リーグ
地域リーグラウンド ベストイレブン️
J1【EAST】
■GK
早川友基(鹿島アントラーズ)
■DF
キム テヒョン(鹿島アントラーズ)
植田直通(鹿島アントラーズ)
室屋成(FC東京)
濃野公人(鹿島アントラーズ)
■MF… pic.twitter.com/2HHZ6PVCyZ
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明治安田Jリーグ百年構想リーグ
地域リーグラウンド ベストイレブン️
J1【WEST】
■GK
中村航輔(セレッソ大阪)
■DF
藤井陽也(名古屋グランパス)
マテウス トゥーレル(ヴィッセル神戸)
塩谷司(サンフレッチェ広島)… pic.twitter.com/ASlFeSWYAH
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明治安田Jリーグ百年構想リーグ
地域リーグラウンド ベストイレブン️
J2・J3【EAST-A】
■GK
林彰洋(ベガルタ仙台)
■DF
五十嵐聖己(ベガルタ仙台)
菅田真啓(ベガルタ仙台)
飯泉涼矢(ブラウブリッツ秋田)
新保海鈴(横浜FC)
■MF… pic.twitter.com/XXPYFyqltL
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明治安田Jリーグ百年構想リーグ
地域リーグラウンド ベストイレブン️
J2・J3【EAST-B】
■GK
田川知樹(北海道コンサドーレ札幌)
■DF
西野奨太(北海道コンサドーレ札幌)
堂鼻起暉(いわきFC)
小田逸稀(松本山雅FC)… pic.twitter.com/uL3TuUyAIA
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明治安田Jリーグ百年構想リーグ
地域リーグラウンド ベストイレブン️
J2・J3【WEST-A】
■GK
バウマン(アルビレックス新潟)
■DF
舩木翔(アルビレックス新潟)
岡本將成(カターレ富山)
山田奈央(徳島ヴォルティス)
■MF… pic.twitter.com/ofGPpodKyH
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明治安田Jリーグ百年構想リーグ
地域リーグラウンド ベストイレブン️
J2・J3【WEST-B】
■GK
茂木秀(テゲバジャーロ宮崎)
■DF
黒木謙吾(テゲバジャーロ宮崎)
下川陽太(テゲバジャーロ宮崎)
松本雄真(テゲバジャーロ宮崎)… pic.twitter.com/I60FrbMeVv