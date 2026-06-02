　Jリーグは2日、百年構想リーグで活躍した選手を表彰する「明治安田Jリーグ百年構想リーグ　地域リーグラウンドベストイレブン」を発表した。

　J1百年構想リーグ、J2・J3百年構想リーグ全6グループから11名ずつ、合計66名が選出された。なお、J1から選出された選手には賞金30万円と記念品、J2・J3から選出された選手には記念品が授与されるようだ。

　ベストイレブンは監督および選手投票結果を基に、グループごとにOB選考委員会にて審議し、クラブ選考委員会が決定している。

　J1EASTでは首位となった鹿島アントラーズからFWレオ・セアラ、FW鈴木優磨、MF三竿健斗、DF濃野公人、DF植田直通、DFキム・テヒョン、GK早川友基と最多7人を選出。J1WESTでは3位の名古屋グランパスからFW山岸祐也、FW木村勇大、MF中山克広、DF藤井陽也と最多4人が選出されている。

■J1EAST
GK早川友基(鹿島)
DFキム・テヒョン(鹿島)
DF植田直通(鹿島)
DF室屋成(FC東京)
DF濃野公人(鹿島)
MF三竿健斗(鹿島)
MF佐藤龍之介(FC東京)
MF森田晃樹(東京V)
FW鈴木優磨(鹿島)
FWレオ・セアラ(鹿島)
FW佐藤恵允(FC東京)

■J1WEST
GK中村航輔(C大阪)
DF藤井陽也(名古屋)
DFマテウス・トゥーレル(神戸)
DF塩谷司(広島)
DF中野就斗(広島)
MF中山克広(名古屋)
MF田中駿汰(C大阪)
MF井手口陽介(神戸)
FW木村勇大(名古屋)
FW山岸祐也(名古屋)
FWデニス・ヒュメット(G大阪)

■J2・J3　EAST-A
GK林彰洋(仙台)
DF五十嵐聖己(仙台)
DF菅田真啓(仙台)
DF飯泉涼矢(秋田)
DF新保海鈴(横浜FC)
MF岩渕弘人(仙台)
MF鎌田大夢(仙台)
MF武田英寿(仙台)
MFアルトゥール・シルバ(湘南)
MF杉本蓮(相模原)
FW山田寛人(湘南)

■J2・J3　EAST-B
GK田川知樹(札幌)
DF西野奨太(札幌)
DF堂鼻起暉(いわき)
DF小田逸稀(松本)
DF永野修都(藤枝)
MF山中惇希(いわき)
MF泉柊椰(大宮)
MF安田虎士朗(甲府)
MF福田晃斗(岐阜)
FWカプリーニ(大宮)
FW山本桜大(大宮)

■J2・J3　WEST-A
GKバウマン(新潟)
DF舩木翔(新潟)
DF岡本將成(富山)
DF山田奈央(徳島)
MF藤原奏哉(新潟)
MF亀田歩夢(富山)
MF谷本駿介(富山)
MFチョン・ウヨン(富山)
MF布施谷翔(富山)
FW田村翔太(奈良)
FWルーカス・バルセロス(徳島)

■J2・J3　WEST-B
GK茂木秀(宮崎)
DF黒木謙吾(宮崎)
DF下川陽太(宮崎)
DF松本雄真(宮崎)
DF山田裕翔(鹿児島)
MF西澤健太(鳥栖)
MF井上怜(宮崎)
MF奥村晃司(宮崎)
MF渡邉英祐(宮崎)
MF嵯峨理久(鹿児島)
FW土信田悠生(宮崎)