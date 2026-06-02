◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝６月２日、美浦トレセン

完全復活へ。ステレンボッシュ（牝５歳、美浦・宮田敬介厩舎、父エピファネイア）が一昨年の桜花賞以来、２年２か月ぶりのＧ１制覇を目指す。国枝栄厩舎の解散に伴い、宮田厩舎に転厩して２戦目となったエプソムＣは、勝ち馬から鼻差の２着。宮田調教師は復調の兆しを見せた理由をこう分析する。「以前は体を硬くして力任せに走っているところもありました。（現在は）しっかりトップラインを柔らかく使って伸び縮みができており、これがレースにつながればという感触はありました」。常歩（なみあし）の質も上がり、転厩初戦となった中山牝馬Ｓと比較しても状態は良化の一途をたどっている。

安田記念に向けて、トレーナーが強い気持ちで挑むには理由がある。「勝って国枝先生に報告したい」。以前、宮田師は国枝厩舎で調教助手をしており、師匠と弟子の間柄。所属時には名牝アーモンドアイのドバイ遠征に同行するなど、強い絆で結ばれている。エプソムＣで２着となった後には師匠と電話を交わし、「『惜しかったなあ』と常に気にかけていただいています」と明かした。

春の大一番に向けて順調に調整できており、１週前追い切りではＷコースを単走で、４ハロン５１秒６―１１秒１をマーク。「本当に素晴らしかった」と指揮官も絶賛する走りを披露した。馬なりの調教となったが、「転厩して３戦目で取り組んできたことが身になっています。バランスを保ちながら、最後はしっかりと首を使ってフィニッシュできていました」と満足そうに振り返った。「期待半分、不安半分」と語っていた前走よりも上昇気配をうかがわせる今回で、完全復活を目指す。（高野 真之介）