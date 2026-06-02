稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾主演！映画『バナ穴 BANA_ANA』の謎めいた展開を予感させる場面写真4点公開

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稲垣吾郎、草なぎ剛（※「なぎ」は、弓へんに前＋刀が正式表記）、香取慎吾が主演する映画『バナ穴 BANA_ANA』（※アンダーバーは“穴”の絵文字が正式表記）の場面写真が公開された。

本作は、2018年に2週間限定で公開され28万人を動員した4本の短編からなるオムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』の第2弾。

前作同様、稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人を主演に、監督は様々なフィールドで活躍する山内ケンジが務めた。

■予測不能の「わからない」エンターテインメント

そしてこのたび本作の場面写真4点が解禁。バナナ片手に何かを見つけた草なぎと香取、不穏な空気を醸し出す稲垣など、謎めいた展開を予感させる。主演の3人の関係性は？ これは誰なの？ と謎は解決されるどころか深まるばかり。『バナ穴 BANA_ANA』のタイトルを考えれば考えるほど、その先を覗き込みたくなってくる。

情報や答えが瞬時に手に入る現代において、意味から逆走する旅へ3人が誘ってくれる、予測不能の「わからない」エンターテインメント『バナ穴 BANA_ANA』は、6月27日公開記念特別上映後、全国順次公開。上映劇場も発表された。詳細は映画の公式サイトで。

■映画情報

『バナ穴 BANA_ANA』

6月27日（土）よりグランドシネマサンシャイン 池袋 他全国順次公開

稲垣吾郎 草なぎ剛 香取慎吾

ファーストサマーウイカ 趣里 ／ 葉山さら 水野響心 鄭亜美 ／ 古舘寛治 小澤征悦 吹越満

監督・脚本：山内ケンジ

音楽：大城静乃

主題歌：「バナナのうた」

配給：CULEN ギークピクチュアズ

(C)2026 BANA_ANA Film Partners

■番組情報

WOWOW『クソ野郎と美しき世界』

06/27（土）23:50～

※WOWOWプライム 他

※7月以降は、追ってWOWOWのサイトに発表

■関連リンク

『バナ穴 BANA_ANA』作品サイト

https://bana-ana.com/

新しい地図 OFFICIAL SITE

https://atarashiichizu.com/