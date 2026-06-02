京都市内でクリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝が展開するカフェ「ＣＬ Ｆａｓｈｉｏｎ＆Ｃａｆｅ」で６月２日、今年のメルボルンＣ・Ｇ１（１１月３日、豪州・フレミントン競馬場、芝３２００メートル）で授与される１億円相当の金色の優勝カップが披露された。

「２０２６ レクサスメルボルンカップツアー」で唯一、日本での展示場に選ばれた同カフェ。イベントにはロブチェンで５月３１日の日本ダービーをロブチェンで制した松山弘平騎手＝栗東・フリー＝も出席した。

同騎手は２０２３年にブレークアップで挑戦し、１６着だった。松山騎手は「僕も昔から国（の動き）を止めるぐらいのすごいレースというのは知っていましたし、過去にブレークアップで挑戦させていただいたのですが、そこでは悔しい思いをしました。また、いつか戻って、いつかそのカップを取りたいなと改めて思いました。本当に素晴らしいレースですし、素晴らしいカップと改めて思いました」と語った。

メルボルンＣとはオーストラリアのメルボルンで、毎年１１月に行われる世界的に有名な伝統の長距離Ｇ１レース。創設は１８６１年で長い歴史を誇り、「国の動きを止める」とまで言われる、豪州の国民的行事とされている。