京都市内でクリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝が展開するカフェ「ＣＬ Ｆａｓｈｉｏｎ＆Ｃａｆｅ」で６月２日、今年のメルボルンＣ・Ｇ１（１１月３日、豪州・フレミントン競馬場、芝３２００メートル）で授与される１億円相当の金色の優勝カップが披露された。

「２０２６ レクサスメルボルンカップツアー」で唯一、日本での展示場に選ばれた同カフェでは、ルメール騎手と岩田康誠騎手＝栗東・フリー＝の特別トークショーも行われた。

ルメール騎手は２０１１年にフランス調教馬のドゥーナデンで制してから１５周年、岩田康騎手は０６年にデルタブルースがメルボルンＣを制してから２０周年を迎える。２人のジョッキーが優勝した当時を振り返り、貴重な映像も上映された。

１０万人を超える観衆のもと、ドゥーナデンに騎乗したルメール騎手はレッドカドーとの鼻差の大接戦を制してＶ。「外から相手が来たけど、また頑張ってくれて優勝することができました。２頭のジョッキーはどちらもゴールの瞬間、勝ったかどうか分かりませんでした。引き上げてきて観客が自分の馬を指差してくれて『勝った』と言ってくれたので、ガッツポーズをしました。オーストラリアで乗ったことが初めてだったし、素晴らしい瞬間でした。１番人気に応えることができて、うれしかったです。私の人生の中でも最高の贈り物だったと思います」と１５年前を振り返った。

一方、２０年前の快挙について岩田康騎手は「ゴール前の接戦でした。でも、相手が（同じ日本馬の）ポップロックだったので、どっちでもいいやと思っていましたが、僕のアクションに応えてくれました。メルボルンＣを勝って人生が変わったというか、空港の人に『英雄になれるぞ』と言われたのが分かりました」。ポップロックと歴史的な日本調教馬によるワンツー。２頭を管理した元調教師の角居勝彦さんは「ポップロックの方が人気していたので、ポップロックの方ばかり見ていたんですよ。差せ差せ差せ！と言っていたけど、どっちでも勝っていました」と思い出を語ると場内は笑いに包まれた。