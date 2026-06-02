旅行の準備をしようとした飼い主さんがスーツケースに目をやると、そこには荷物の如くすっぽりと収まっているオレオちゃんの姿が。そのまるでぬいぐるみのような姿があまりにも可愛いと、大きな反響を呼びました。

「荷物のフリしててかわいいｗ」「可愛いしかでてこない」と評判で、27万回以上再生されています。

【動画：旅行の準備中、近づいてきた犬→『荷物のフリ』をするので退けた結果…思わず連れて行きたくなる光景】

スーツケースの中にいたのは…？

今回ご紹介するのは、TikTokアカウント『極悪チワワ』へ投稿された、チワワの「オレオちゃん」の様子です。この日、旅行の準備の途中だった飼い主さんは、床の上にスーツケースを置いて一旦その場を離れたのだそう。

しばらくして戻ってきた飼い主さんの目に飛び込んできたのは、スーツケースの中にいるオレオちゃんの姿でした。すっかり荷物の一部になりきって、身動きせずにすっぽりと収まっていたといいます。

まるでぬいぐるみのようなオレオちゃん

どうやら置いて行かれたくない一心で、荷物のフリをしているらしいオレオちゃん。でも連れて行けないので、飼い主さんが「行かないよ？」と伝えてみますが、じっと目線だけこちらに向けたまま微動だにしませんでした。

そこで今度は、飼い主さんが抱き上げようとしますが、体の力を抜いているため上手くいきません。諦めて降ろすと、そのままぐんにゃりとスーツケースにもたれかかって、まるでぬいぐるみになってしまったかのよう。

今度は一緒に旅行へ行けるといいね

結局その後も、ぬいぐるみのフリをやめようとしなかったオレオちゃん。抱き上げてそのまま床に寝かされても、目線こそ飼い主さんの様子を確かめるようにキョロキョロするものの、されるがまま。

その様子からは、オレオちゃんの「旅行へ連れて行って欲しい」という必死な気持ちが伝わってきましたが、一緒に行きたい気持ちをぐっと堪えて、そっとその場を離れた飼い主さんなのでした。

この投稿へは「持ち上げられないように最大値で力抜いてて好きｗ」「これは極悪の極みで可愛いの極み」「ぬいぐるみ化成功かな？ってキョロキョロ様子見てるの可愛い」「一緒に行く気満々で可愛い」など、見事なぬいぐるみ化が可愛くて仕方ないオレオちゃんの姿に魅了された視聴者から、たくさんのコメントと1万件以上のいいねが寄せられています。

TikTokアカウント『極悪チワワ』では、どんなイタズラもそのつぶらな瞳や表情の可愛さで許せてしまう、チワワの「オレオちゃん」と「マツちゃん」の愛らしさ満載な日々の様子が公開されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「極悪チワワ」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。